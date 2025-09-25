கீழடியையும் மகாபாரதத்தையும் தொடர்புபடுத்துவதா? அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை சாடிய பெ. மணியரசன்

கீழடியையும் மகாபாரதத்தையும் தொடர்புபடுத்துவதா? அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை சாடிய பெ. மணியரசன்
பூம்புகாரில் தமிழக தொல்லியல் துறை கடலடி ஆய்வினை தொடங்கியுள்ளது. இந்த ஆய்வுக்கு தேவையான நிதி அளிக்கப்படுவதோடு, யாரும் குறுக்கிடாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என மணியரசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : September 25, 2025 at 5:08 PM IST
சென்னை: அறிவியல் அடிப்படையில் இயங்கக்கூடிய அண்ணா பொறியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கின்ற மாணவர்கள் மகாபாரதத்திற்கும், கீழடிக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்ற புராணக் கதைகளை எழுதினால், அங்கே என்ன பாடம் சொல்லித் தரப்படுகிறது? என பெ.மணியரசன் ஆவேசமாக கேள்வியெழுப்பினார்.
தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் சார்பில் வரும் செப்.27ஆம் தேதி மதுரை கே.கே நகரிலுள்ள நீதியரசர் கிருஷ்ணய்யர் அரங்கில் 'தமிழர் தொன்மை பாதுகாப்பு மாநாடு' நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டில், தமிழர் தொன்மையைப் பறைசாற்றும் வகையில் பல்வேறு அமர்வுகளும், கலை நிகழ்வுகளும் நடைபெற உள்ளன.
இந்நிலையில், இந்த மாநாடு குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பு இன்று நடைபெற்றது. அதில், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பெ.மணியரசன் சிறப்பு பேட்டியளித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “சிலப்பதிகாரம் உள்ளிட்ட சங்க இலக்கியங்களை ராமாயணம், மகாபாரதத்தோடு இணைக்கும் சூழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சிந்து சமவெளி நாகரிகம், தமிழர் நாகரிகம் என மேலை நாட்டு ஆய்வாளர்களால் சான்றுகளுடன் விளக்கப்பட்ட பின்னரும், அதை வடநாட்டு சரஸ்வதி நாகரிகம் என்று சொல்வதற்காக இத்தகைய சீர்குலைவுகள் நடைபெறுகின்றன.
அதே போல, 'தமிழர்' என்ற இனப்பெயரை சொல்லாமல் 'திராவிடர்' என்ற சொல்லை திணிக்க முற்படுகின்றனர். தொல்லியல் அடிப்படையில் 'திராவிடர்' என்ற ஒரு இனம் இருந்ததாக யாராலும் இன்றுவரை மெய்ப்பிக்க முடியவில்லை. மரபணு ஆய்வில் வல்லவரான மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் பேராசிரியர் பிச்சப்பன், தனது ஆய்வின்மூலம், 60 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மனித குலத்தின் மரபணுவான எம்130, மதுரை உசிலம்பட்டியைச் சேர்ந்த விருமாண்டி என்பவருடன் பொருந்தி இருப்பதை கண்டுபிடித்தார். அது 60 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆப்பிரிக்க கண்டத்திலிருந்து இங்கு இடம்பெயர்ந்த மரபணு.
|இதையும் படிங்க: மதுபோதையில் நண்பனை கொலை செய்த வழக்கில் இளைஞருக்கு ஆயுள் தண்டனை!
இப்போது, கீழடியின் தொன்மையை மறைப்பதற்கான வேலை நடந்துகொண்டிருக்கிறது. காலத்தை குறைத்து காட்ட வலியுறுத்தி அறிக்கை வெளியிடப்படாமல் இருக்கிறது. அதேபோல், பூம்புகார் கடலுக்குள் 11,500 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நகரம் இருப்பதாகவும், அங்கிருந்த துறைமுகத்தில் 70 கப்பல்களை நிறுத்த முடியும் என்றும் பேராசிரியர் சோம.ராமசாமி தலைமையிலான குழு தெரிவித்தது. இதற்கும் மத்திய அரசு தடை போட்டது.
அதேபோன்றுதான் ராமர் பிறந்த இடம் எனக் காரணம் காட்டி, அயோத்தியில் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது. அதற்கு சான்றே இல்லை என்ற போதிலும் உச்ச நீதிமன்றமும் ஏற்றுக்கொண்டது.
அறிவியல் அடிப்படையில் இயங்கக்கூடிய அண்ணா பொறியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கின்ற மாணவர்கள் மகாபாரதத்திற்கும், கீழடிக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்ற புராணக் கதைகளை எழுதினால், அங்கே என்ன பாடம் சொல்லித் தரப்படுகிறது? தமிழ்நாடு அரசின் கீழ்தான் பல்கலைக்கழகம் உள்ளதா? ஆர்எஸ்எஸ்-சின் கீழ் உள்ளதா? என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது.
தற்போது தொல்லியல் ஆய்வாளர் ராஜன் தலைமையில் பூம்புகாரில் தமிழக தொல்லியல் துறை கடலடி ஆய்வினைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த ஆய்வுக்கு தேவையான நிதி அளிக்கப்படுவதோடு, அதில் யாரும் குறுக்கிடாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.