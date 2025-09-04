ETV Bharat / state

8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திருந்திய மத்திய அரசை பாராட்டுகிறேன்! ப.சிதம்பரம் அதிரடி பேட்டி! - P CHIDAMBARAM ON GST CHANGES

ஜிஎஸ்டி-யை அமல்படுத்தும் போதே இது தவறு என்றும், இதுபோன்ற பல்வேறு வரி விகிதங்களை வைக்காதீர்கள் எனவும் நானும், பொருளாதார நிபுணர்களும் எச்சரித்தோம் என ப.சிதம்பரம் கூறினார்.

ப.சிதம்பரம் செய்தியாளர் சந்திப்பு
ப.சிதம்பரம் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 4, 2025 at 2:57 PM IST

மதுரை: ஜிஎஸ்டி என்ற பெயரில் நடுத்தர மற்றும் ஏழை மக்களை கசக்கிப் பிழிந்த மத்திய அரசு, 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனது தவறுகளை உணர்ந்து திருந்தியதற்காக பாராட்டுகிறேன் என முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் நேற்று (செப்.3 ) ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 56 ஆவது கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி தொடர்பாக முக்கிய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. அதன்படி, 5, 12, 18, 28 என்று நான்கு அடுக்குகளாக இருந்த ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள், தற்போது 12, 28 ஆகிய இரண்டு அடுக்குகளாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம், சிகரெட் உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் ஆடம்பர பொருட்களுக்கு 40 சதவீதம் சிறப்பு வரியும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம், பொதுமக்கள் மற்றும் வணிகர்களின் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில், சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் மதுரை வந்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

ப.சிதம்பரம் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது அவர் கூறுகையில், “ஜிஎஸ்டி மாற்றங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். 8 ஆண்டுகள் கழித்து தவறை உணர்ந்ததற்காக மத்திய அரசை பாராட்டுகிறேன். கடந்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு (1.7.2007) ஜிஎஸ்டி சட்டத்தை அமல்படுத்தும் போதே இது தவறு என்றும், இது போன்ற பல்வேறு வரி விகிதங்களை வைக்காதீர்கள் எனவும் அறிவுறுத்தினோம். மேலும், தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியமும் இது தவறு எனக் கூறினார்.

ஆனால், அன்றைய காலக்கட்டத்தில், பிரதமரோ, நிதியமைச்சர் உள்ளிட்ட மற்ற அமைச்சர்களோ நாங்கள் சொல்வதை கேட்கவில்லை. ஜிஎஸ்டி குறித்து பலமுறை நாடாளுமன்றத்தில் பேசியுள்ளோம். பல கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளேன். அதே போல, பல தலைவர்களும், பொருளாதார நிபுணர்களும் தவறுகளை திருத்த வேண்டும் எனக் கூறினார்கள். இப்போதாவது அதனை உணர்ந்து, தவறுகளை திருத்தியதற்காக நன்றி சொல்கிறேன்.

இருந்தாலும், 8 ஆண்டுகளாக நடுத்தர மக்களை, ஏழை மக்களை கசக்கிப் பிழிந்தனர். தற்போது 12 மற்றும் 18 சதவீதமாக இருந்ததை 5 சதவீதமாக குறைத்துள்ளதாக கூறியுள்ளார்கள். தற்போது 5 சதவீத வரி பொருந்தும் என்றால், ஏன் நேற்று பொருந்தவில்லை? 3 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த வரி ஏன் பொருந்தவில்லை? மக்களை கசக்கிப் பிழிந்து அவர்களின் பணத்தை எல்லாம் வரியாக வசூல் செய்த மத்திய அரசு, இப்போதாவது மனம் திருந்தி இந்த வரி விகிதங்களை குறைத்துள்ளார்களே அதற்காக அவர்களை பாராட்டுகிறேன்" எனத் தெரிவித்தார்.

