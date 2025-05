ETV Bharat / state

என்னுடன் அதிமுகவின் 6 முக்கிய தலைவர்கள்...? பரபரப்பை பற்ற வைத்த ஓபிஎஸ்! - OPS

ஓ.பன்னீர்செல்வம் செய்தியாளர் சந்திப்பு ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 15, 2025 at 7:46 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 8:21 PM IST 2 Min Read

சென்னை: தமிழகம் வந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா எங்களை சந்திக்காதது வருத்தமளிக்கிறது என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள தனியார் விடுதியில், அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்புக் குழுவின் சார்பில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. கூட்டத்தின் நிறைவில் அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்புக் குழு அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் கூட்டணி தொடர்பாக முடிவு எடுக்க அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் நேரில் சென்று நிர்வாகிகளின் கருத்துகளை 15 நாட்களுக்குள் கேட்டறிய உள்ளோம். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலேயே தற்போதும் இருக்கிறோம். உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழகம் வந்த போது எங்களை அழைக்காதது வருத்தமளிப்பதாகவே உள்ளது. பாஜக எனக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறதா? என்று கேட்கிறீர்கள். கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நட்டா அறிவித்த வேட்பாளர் பட்டியலில் என்னுடைய பெயரும் இருந்தது. யாருடனும் மறைமுக பேச்சுவார்த்தையில் நான் ஈடுபடவில்லை. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுக தான் தலைமை என சொல்கிறீர்கள். கூட்டணியில் 9 கட்சிகள் உள்ளன. 9 கட்சிகளும் பேசி முடிவெடுத்த பின்னரே யார் தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இருக்கும் என்பது தெரிய வரும்.

Last Updated : May 15, 2025 at 8:21 PM IST