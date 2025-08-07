Essay Contest 2025

பாஜக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய ஓபிஎஸ்... முடிவை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கும் சொந்த ஊர் ஆதரவாளர்கள்! - PANNEERSELVAM BREAKS BJP ALLIANCE

சொந்த ஊருக்கு சென்ற ஓபிஎஸ்-ஐ நேரில் சந்தித்த அவரது ஆதரவாளர்கள் பூங்கொத்து வழங்கி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியதற்கு மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.

ஓபிஎஸ்-ஐ நேரில் சந்தித்து பூங்கொத்து வழங்கும் ஆதரவாளர்கள்
ஓபிஎஸ்-ஐ நேரில் சந்தித்து பூங்கொத்து வழங்கும் ஆதரவாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 2:03 PM IST

தேனி: ஓ.பன்னீர்செல்வம் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய நிலையில் அவரது முடிவை வரவேற்கும் ஆதரவாளர்கள், இந்த முடிவை எடுத்ததற்காக ஓபிஎஸ்ஸுக்கு நன்றி தெரிவித்து வருகின்றனர்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். இந்த அறிவிப்பு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியது. இந்நிலையில் திண்டுக்கல், தென்காசி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து வருகை தந்த ஓபிஎஸ் ஆதரவு நிர்வாகிகள், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியதை வரவேற்று, அவருக்கு பூங்கொத்து வழங்கி நன்றி தெரிவித்தனர்.

வரவேற்ற ஆதரவாளர்கள்

கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு, தனது சொந்த ஊரான தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்திற்கு வந்த ஓபிஎஸ்-ஐ, நூற்றுக்கணக்கான ஆதரவாளர்கள் வரவேற்று, பட்டாசுகள் வெடித்து, மலர் தூவி, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து விலகிய முடிவை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். தற்போது, ஓபிஎஸ் பெரியகுளத்தில் உள்ள தனது இல்லத்தில் தங்கி வரும் நிலையில், அவரை கட்சி நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து சந்தித்து வருகின்றனர்.

ஓபிஎஸ்-ஐ நேரில் சந்தித்து பூங்கொத்து வழங்கும் ஆதரவாளர்கள்
ஓபிஎஸ்-ஐ நேரில் சந்தித்து பூங்கொத்து வழங்கும் ஆதரவாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில் திண்டுக்கல், தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து ’அதிமுக உரிமை மீட்பு குழுவின்’ மாவட்டச் செயலாளர்கள், ஒன்றியச் செயலாளர்கள், நகரச் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் ஓபிஎஸ்-ஐ இன்று நேரில் சந்தித்து தங்களது ஆதரவை தெரிவித்தனர். மேலும் ஓபிஎஸ்-இன் இந்த முடிவு ’அதிமுகவின் உரிமை மீட்பு போராட்டத்தை’ வலுப்படுத்தும் வகையிலும் இருப்பதாக ஆதரவாளர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து ஓபிஎஸ்-இன் இல்லத்தில் ஆதரவாளர்கள் குவிந்து வருவதால் பெரியகுளம் பகுதியே களைகட்டி வருகிறது.

திமுகவுடன் கூட்டணியா?

முன்னதாக, அண்மையில் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை ஓபிஎஸ் சந்தித்து உரையாடினார். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் வெளியாகி பேசுபொருளாக மாறியது. மேலும் ஓபிஎஸ் திமுகவுடன் கள்ள உறவில் இருப்பதாக பாஜக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்தன. அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் ஓபிஎஸ் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார்.

ஓபிஎஸ்-ஐ நேரில் சந்திக்க காத்திருந்த ஆதரவாளர்கள்
ஓபிஎஸ்-ஐ நேரில் சந்திக்க காத்திருந்த ஆதரவாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முற்றுப்புள்ளி வைத்த ஓபிஎஸ்

அந்த அறிக்கையில், “மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று திரும்பியவர்களை இல்லம் தேடிச் சென்று நலம் விசாரிப்பது தமிழ்ப் பண்பாடு. அதன்படி முதலமைச்சர் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அவரிடம் நலம் விசாரித்தேன். சந்திப்பை வைத்து திமுகவின் 'B' Team என்றும், நான் திமுக-வுடன் கூட்டணி வைக்கப் போவதாகவும், திமுகவில் இணையப் போவதாகவும் பல்வேறு வதந்திகள் பரப்பப்படுகின்றன.

இந்த சந்திப்பில் எவ்வித அரசியலும் இல்லை. இதனை வைத்து அரசியல் ஆதாயம் தேட வேண்டாம். நான் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா வழியில் பயணிப்பவன். வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை அமைக்க வேண்டும் என்பது எங்களின் நோக்கம். அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுப்போம்” எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

