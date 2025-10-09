ETV Bharat / state

நவாஸ் கனி வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு... நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான ஓபிஎஸ்!

நவாஸ் கனி, தனது வேட்பு மனுவில் உண்மை தகவல்களை மறைத்துள்ளார். ஊழல் நடவடிக்கைகளில் வேட்பாளர் நவாஸ் கனி ஈடுபட்டதாகவும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 7:31 PM IST

1 Min Read
சென்னை: மக்களவை தேர்தலில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் நவாஸ் கனி வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் நேரில் ஆஜராகி 38 ஆவணங்களை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடந்த மக்களவை தேர்தலில், ராமநாதபுரம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி வேட்பாளர் நவாஸ் கனி, தன்னை எதிர்த்து சுயேட்சை வேட்பாளராக போட்டியிட்ட முன்னாள் முதல்வர் ஒ.பன்னீர் செல்வத்தை விட 1 லட்சத்து 66 ஆயிரத்து 782 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

இந்த நிலையில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர் நவாஸ் கனி வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து, சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

ஓ.பன்னீர் செல்வம் தாக்கல் செய்த மனுவில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர் நவாஸ் கனி, தனது வேட்பு மனுவில் உண்மை தகவல்களை மறைத்துள்ளார். ஊழல் நடவடிக்கைகளில் வேட்பாளர் நவாஸ் கனி ஈடுபட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சி.வி. கார்த்திகேயன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது முன்னாள் முதலமைச்சரும், சுயேட்சையாக போட்டியிட்டவருமான ஓ.பன்னீர் செல்வம் நேரில் ஆஜரானார்.

அப்போது அவர் வழக்கு தொடர்பான 38 சாட்சி ஆவணங்களை தாக்கல் செய்தார். ஆனால், இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நவாஸ் கனி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ஓ.பன்னீர் செல்வம் தாக்கல் செய்த சில ஆவணங்கள் குறைபாடுகளுடன் இருப்பதாக வாதிட்டார். மேலும், அவர் தாக்கல் செய்த ஆவணங்கள் முழுமையாக இல்லை என்றும் தெரிவித்தார். ஆனால், இதற்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஆட்சேபம் தெரிவித்தார்.

இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி சி.வி. கார்த்திகேயன், குறைபாடுகளை சரி செய்து முழுமையான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்பிற்கு உத்தரவிட்டார். மேலும், நவாஸ் கனி வெற்றியை எதிர்த்து ஓ.பன்னீர் செல்வம் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கு விசாரணையை அக்டோபர் 29 ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.

TAGGED:

OPS MADRAS HIGH COURTOPS ELECTION CASE

