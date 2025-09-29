மின்சார துண்டிப்பு... போலீஸ் தடியடி... ஆம்புலன்ஸ் வருகை! சந்தேகம் கிளப்பும் எதிர்க்கட்சிகள்!
ரூ.20 லட்சம் பணம் கொடுத்தால் பறி போன உயிர் மீண்டும் வருமா? விஜய்யின் அரசியல் நடவடிக்கை ஏற்றுக் கொள்ளும்படி இல்லை என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : September 29, 2025 at 2:07 PM IST
சென்னை: கரூர் தவெக பிரச்சார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலர் உயிரிழந்த நிலையில், எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் சம்பவம் தொடர்பாக பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளனர்.
கரூரில் நேற்று முன்தினம் தவெக பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 9 குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்திய அளவில் இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பாக விசாரிக்க உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையத்தை தமிழக அரசு அமைத்தது. தவெக கூட்டம் நடைபெற்ற இடம், உயிரிழந்தவர்களின் உறனர்களிடம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அருணா ஜெகதீசன் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இதற்கிடையே, சம்பவம் தொடர்பாக தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் தவெக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். இதனிடையே, தவெக பரப்புரை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருந்த இடத்தை காவல் துறை மறுத்ததாகவும், இந்த துயர சம்பவம் நிகழ அதுவும் ஒரு காரணம் எனவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் அதனை மறுத்துள்ளார். தவெக நிர்வாகிகள் போலீசாரிடம் பரப்புரைக்கு கேட்ட மற்ற அனைத்து பகுதிகளை விடவும், விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்ட வேலுச்சாமிபுரம் பகுதி அதிக இடவசதி கொண்டது என்றும், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு பெரிய கட்சி அங்கு பரப்புரை மேற்கொண்டதாகவும் விளக்கமளித்திருந்தார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி
கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் எனக் கோரி தவெக நிர்வாகிகள் நீதிமன்றம் சென்றுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் பலர் தங்களின் கருத்துக்களை முன்வைத்து வருகிறார்கள். அந்த வகையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து சம்பவம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "தவெக கூட்டத்திற்கு போலீசார் முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை. கூட்டம் அதிகம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையிலும், போலீசார் குறைவான எண்ணிக்கையிலேயே இருந்துள்ளனர். ஆளும் கட்சியினர் கூட்டம் நடத்தினால் முறையாக பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார்கள். எதிர்க் கட்சிகள் என்றால், போலீசார் ஒருதலைப்பட்சமாக நடக்கிறார்கள். திமுக ஆட்சியில் எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டம் நடத்தவே நீதிமன்றம் சென்று அனுமதி வாங்க வேண்டியுள்ளது. நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கிடைத்தால் கூட அரசு முறையாக பாதுகாப்பு வழங்க மறுக்கிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் முன்கூட்டியே ஆலோசனை மேற்கொண்டு பரப்புரை திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும். தவெக அறிவித்த நேரத்தில் கூட்டத்தை நடத்தி இருக்கலாம். அவ்வாறு நடத்தியிருந்தால், அதிகப்படியான கூட்டம் வருவதை தவிர்த்திருக்காலம், இந்த சம்பவமும் நடைபெற்றிருக்காது. அதே நேரத்தில், பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போதே ஆம்புலன்ஸ்கள் அடிக்கடி குறுக்கே வருகிறது. இது பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது தொடர்பாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும்" என்றார்.
நயினார் நாகேந்திரன்
சம்பவம் தொடர்பாக பேசிய பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக யாரையும் உடனடியாக குற்றஞ்சாட்ட முடியாது. உயிரிழப்பு தொடர்பாக தீவிரமாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக, உச்ச நீதிமன்றம் தானாக முன் வந்து இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிக்க வேண்டும். இந்த கூட்டத்தில் மூன்று முறை மின்சாரத்தை துண்டித்துள்ளார்கள். தமிழக காவல்துறை கூட்டத்திற்கு முழுமையான பாதுகாப்பு கொடுக்கவில்லை.
முதற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும். இது சாதாரணமானது அல்ல. இதில் ஏதோ சதி நடந்திருக்கிறது. விஜய் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மருத்துவமனைக்கு சென்று பார்த்திருக்க வேண்டும். நேரில் ஆறுதல் சொல்லாமல், வெறும் ரூ.20 லட்சம் பணம் கொடுத்தால் பறிபோன உயிர் மீண்டும் வருமா? விஜய்யின் அரசியல் நடவடிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி இல்லை" என்றார்.
சீமான்
நாம் தமிழர் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறும் போது, "கரூரில் எதிர்பாராத துயரம் நடைபெற்றுள்ளது. இதற்கு யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது. இனி இதுபோல் நிகழாமல் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என அரசு முடிவெடுக்க வேண்டும். உயிரிழந்த அனைவரின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என்றார்.
வி.கே.சசிகலா
இது தொடர்பாக வி.கே.சசிகலா கூறியதாவது, "கூட்டம் நடைபெற்ற போது மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், கூட்டத்தில் கற்கள் வீசப்பட்டதாகவும் சிலர் கூறுகிறார்கள். துண்டிக்கப்பட்ட மின்சாரம் மீண்டும் வருவதற்குள் இந்த துயர சம்பவம் நிகழ்ந்து விட்டது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும்" எனவும் தெரிவித்தார்.
பிரேமலதா விஜயகாந்த்
சம்பவம் தொடர்பாக தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா கூறும் போது, "தவெக கூட்டத்திற்கு போலீசார் முறையான பாதுகாப்பு கொடுக்கவில்லை. மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், போலீசார் லத்தி சார்ஜ் செய்ததால் தான் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கிறார்கள். சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ள ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் விசாரணையை எப்படி முன்னெடுக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்" என்றார்.