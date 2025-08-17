திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தமிழ்நாடு அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஆன்லைன் லாட்டரி புழக்கம் அதிக அளவில் நடைபெற்று வருவதாகவும், இதனால் கூலித் தொழிலாளர்கள் உள்பட பலர் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதாகவும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சியாமளா தேவிக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இந்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு போலீசார் நாட்றம்பள்ளி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இன்று சோதனை செய்தனர். அப்போது ஆன்லைன் லாட்டரி விற்பனையில் ஈடுபட்ட நாட்றம்பள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த கங்காதரன் (45), பழனி (48), முருகேசன் (62) மற்றும் பச்சூர் பகுதியை சேர்ந்த ரமேஷ் (58) ஆகிய 4 பேரை தனிப்படை போலீசார் அதிரடியாக மடக்கிப் பிடித்தனர்.
இதன் பின்னர், அவர்களை தனிப்படை போலீசார் நாட்றம்பள்ளி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து ஆன்லைன் லாட்டரி விற்பனையில் ஈடுபட்டு பிடிக்கப்பட்ட 4 பேரையும் நாட்றம்பள்ளி காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். இதன் பின்னர் காவல் உதவி ஆய்வாளர் மஞ்சுநாதன் மற்றும் காவலர் சீனிவாசன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரையும் நாட்றம்பள்ளி அரசு மருத்துவமனைக்கு உடல்நல பரிசோதனைக்காக அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.
அப்போது மருத்துவமனையில் கைதி கங்காதரன் காவல்துறையினரின் பிடியில் இருந்து நைசாக தப்பி ஓடியுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த போலீசார் விரட்டி சென்றும், அவரை பிடிக்க முடியாமல் திரும்பினர். பின்னர், இதுகுறித்து போலீசார் உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், தப்பி ஓடிய கங்காதரணை பிடிக்க காவல்துறையினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். முதல்கட்ட விசாரணையில் ஆன்லைன் லாட்டரி விற்பனை செய்து கைது செய்யப்பட்டு, தற்போது போலீசின் பிடியில் இருந்து தப்பிச் சென்ற கங்காதரன் அதிமுக பிரமுகர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. எனவே அவரை பிடிக்க காவல் துறையினர் தற்போது மும்முரம் காட்டி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே மீதமுள்ள 3 பேர் திருப்பத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரப்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். திருப்பத்தூர் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளியில் போலீசின் பிடியிலிருந்து ஆன்லைன் லாட்டரி விற்பனையாளர் தப்பிச்சென்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும், காவல்துறை வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
