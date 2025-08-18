ETV Bharat / state

ஒரு லிட்டர் ரூ.3000 - தருமபுரியில் அமோகமாக விற்பனையாகும் கழுதை பால்! - DONKEY MILK SALE IN DHARMAPURI

தருமபுரியில் ஒன்றரை சங்கு கழுதை பால் ரூ.100-க்கும், ஒரு லிட்டர் ரூ.3 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கழுதை பால் விற்பனை செய்யும் அன்பரசன்
கழுதை பால் விற்பனை செய்யும் அன்பரசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read

தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கழுதை பால் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஒன்றரை சங்கு கழுதை பால் ரூ.100-க்கும், ஒரு லிட்டர் ரூ.3000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில், மக்கள் ஆர்வமுடன் அதனை வாங்கி தங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வருகின்றனர்.

கழுதை பாலை குடித்தால் மூளை வளர்ச்சி நன்றாக இருக்கும் என்றும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எனவும் மக்கள் மத்தியில் ஒருவித நம்பிக்கை நிலவுகிறது. மேலும், அதில் மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் அவ்வப்போது தகவல் பரவி வருகிறது. ஆனால், அதற்கு மருத்துவரீதியான ஆதாரங்கள் ஏதுமில்லை. இருந்த போதிலும், கிராமப்புறங்களில் உள்ள பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளுக்கு கழுதை பாலை வாங்கி கொடுப்பது வழக்கமான ஒன்றாக மாறிவிட்டது. இதனால் கழுதை பாலுக்கு நல்ல 'டிமாண்ட்' ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால், கழுதை உரிமையாளர்களை மக்கள் தேடிச் சென்று, அதன் பாலை வாங்கி குடித்து வருகிறார்கள். மேலும், குழந்தைகளை வைத்திருப்பவர்கள், எவ்வளவு விலை சொன்னாலும் கழுதை பாலை வாங்கி விடுகிறார்கள்.

இவற்றை கழுதையை அழைத்துக் கொண்டு வரும் நபரே நம் கண்முன் கறந்து, ஒரு சங்கு பால் என்ற அடிப்படையில் விற்பனை செய்வார். அதே போல், கழுதை முடியினால் செய்யப்பட்ட தாயத்தையும் அந்த நபர் விற்பனை செய்வார். இதனை விருப்பப்பட்டவர்கள் வாங்கி செல்வர்.

தருமபுரியில் கழுதை பால் விற்பனை அமோகம்

அந்த வகையில், தற்போது தருமபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கழுதை பால் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது. பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அன்பரசன் என்பவர், தருமபுரில் பல்வேறு பகுதிகளில் தனது 2 கழுதைகளை வைத்து கழுதை பாலை விற்பனை செய்து வருகிறார். இவர் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஊர் ஊராகச் சென்று கழுதை பால் விற்பனை செய்வதை தொழிலாக கொண்டுள்ளார்.

கழுதை பாலை விற்பனை செய்யும் உரிமையாளர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவ்வாறு விற்பனை செய்யப்பட்டும் ஒன்றரை சங்கு கழுதை பால் ரூ.100-க்கும், ஒரு லிட்டர் ரூ. 3 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இவை உடலுக்கு நல்லது எனக் கூறி பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் தங்களது குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்கின்றனர்.

இது குறித்து கழுதை பால் விற்பனை செய்யும் அன்பரசன் கூறுகையில், “கழுதை பால் வியாபாரத்திற்காக பெரம்பலூரில் இருந்து நாங்கள் 4 பேர் வந்துள்ளோம். இதனை குடித்தால் சளி, இருமல், ஜீரணம், வயிற்றுப் புண் ஆகியவற்றிற்கு உதவியாக இருக்கும். உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். தற்போது ஒன்றரை சங்கு கழுதை பாலை ரூ.100-க்கு விற்பனை செய்கிறோம். பொதுமக்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆர்வமுடன் வாங்கி கொடுக்கின்றனர்” என்றார்.

கழுதை பாலில் பல நன்மைகள் இருக்கின்றன என்பதற்கு மருத்துவ ஆதாங்கள் ஏதுமில்லை. எனவே, குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பதற்கு முன்பாக, மருத்துவர்களிடம் ஆலோசனை செய்வது நலம்.

தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கழுதை பால் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஒன்றரை சங்கு கழுதை பால் ரூ.100-க்கும், ஒரு லிட்டர் ரூ.3000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில், மக்கள் ஆர்வமுடன் அதனை வாங்கி தங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வருகின்றனர்.

கழுதை பாலை குடித்தால் மூளை வளர்ச்சி நன்றாக இருக்கும் என்றும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எனவும் மக்கள் மத்தியில் ஒருவித நம்பிக்கை நிலவுகிறது. மேலும், அதில் மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் அவ்வப்போது தகவல் பரவி வருகிறது. ஆனால், அதற்கு மருத்துவரீதியான ஆதாரங்கள் ஏதுமில்லை. இருந்த போதிலும், கிராமப்புறங்களில் உள்ள பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளுக்கு கழுதை பாலை வாங்கி கொடுப்பது வழக்கமான ஒன்றாக மாறிவிட்டது. இதனால் கழுதை பாலுக்கு நல்ல 'டிமாண்ட்' ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால், கழுதை உரிமையாளர்களை மக்கள் தேடிச் சென்று, அதன் பாலை வாங்கி குடித்து வருகிறார்கள். மேலும், குழந்தைகளை வைத்திருப்பவர்கள், எவ்வளவு விலை சொன்னாலும் கழுதை பாலை வாங்கி விடுகிறார்கள்.

இவற்றை கழுதையை அழைத்துக் கொண்டு வரும் நபரே நம் கண்முன் கறந்து, ஒரு சங்கு பால் என்ற அடிப்படையில் விற்பனை செய்வார். அதே போல், கழுதை முடியினால் செய்யப்பட்ட தாயத்தையும் அந்த நபர் விற்பனை செய்வார். இதனை விருப்பப்பட்டவர்கள் வாங்கி செல்வர்.

தருமபுரியில் கழுதை பால் விற்பனை அமோகம்

அந்த வகையில், தற்போது தருமபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கழுதை பால் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது. பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அன்பரசன் என்பவர், தருமபுரில் பல்வேறு பகுதிகளில் தனது 2 கழுதைகளை வைத்து கழுதை பாலை விற்பனை செய்து வருகிறார். இவர் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஊர் ஊராகச் சென்று கழுதை பால் விற்பனை செய்வதை தொழிலாக கொண்டுள்ளார்.

கழுதை பாலை விற்பனை செய்யும் உரிமையாளர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவ்வாறு விற்பனை செய்யப்பட்டும் ஒன்றரை சங்கு கழுதை பால் ரூ.100-க்கும், ஒரு லிட்டர் ரூ. 3 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இவை உடலுக்கு நல்லது எனக் கூறி பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் தங்களது குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்கின்றனர்.

இது குறித்து கழுதை பால் விற்பனை செய்யும் அன்பரசன் கூறுகையில், “கழுதை பால் வியாபாரத்திற்காக பெரம்பலூரில் இருந்து நாங்கள் 4 பேர் வந்துள்ளோம். இதனை குடித்தால் சளி, இருமல், ஜீரணம், வயிற்றுப் புண் ஆகியவற்றிற்கு உதவியாக இருக்கும். உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். தற்போது ஒன்றரை சங்கு கழுதை பாலை ரூ.100-க்கு விற்பனை செய்கிறோம். பொதுமக்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆர்வமுடன் வாங்கி கொடுக்கின்றனர்” என்றார்.

கழுதை பாலில் பல நன்மைகள் இருக்கின்றன என்பதற்கு மருத்துவ ஆதாங்கள் ஏதுமில்லை. எனவே, குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பதற்கு முன்பாக, மருத்துவர்களிடம் ஆலோசனை செய்வது நலம்.

For All Latest Updates

TAGGED:

கழுதை பால் விற்பனைDONKEY MILK SALEகழுதை பால்ONE LITER DONKEY MILKDONKEY MILK SALE IN DHARMAPURI

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.