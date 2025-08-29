ETV Bharat / state

கோவில்பட்டி பட்டாசு ஆலையில் பயங்கர வெடி விபத்து.. ஒருவர் பலி! - KOVILPATTI CRACKER FACTORY BLAST

கோவில்பட்டி அருகே பட்டாசு ஆலையில் நடந்த பயங்கர வெடி விபத்தில் அறைகள் முற்றிலுமாக இடிந்து சேதமடைந்த நிலையில், ஒருவர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார்.

வெடி விபத்து நடந்த இடம்
வெடி விபத்து நடந்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 29, 2025 at 8:55 PM IST

தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டி அருகே பட்டாசு ஆலையில் நிகழ்ந்த பயங்கர வெடி விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், அருகில் இருந்த கோழிப்பண்ணையும் எரிந்து சேதமானது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், எட்டையாபுரம் அருகே கருப்பூர் கிராமத்தில் கண்ணபிரான் என்பவருக்கு சொந்தமாக ஜாஸ்மின் என்ற பெயரில் பட்டாசு ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலை பார்த்து வருகின்றனர். இந்த ஆலையில் உயர்தர பேன்சி ரக பட்டாசுகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 29) மாலை 3 மணியளவில் பட்டாசு ஆலையில் உள்ள ஒரு அறையில் திடீரென வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. பட்டாசு ஆலையில் வேலை பார்த்த தொழிலாளர்கள் அங்கிருந்து சிதறி ஓடினர். அந்த பகுதியே புகை மண்டலமாக காணப்பட்டதால் சில மணி நேரம் கழித்து தான் தீயணைப்புத் துறையினரே உள்ளே சென்று தீயை அடைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். கோவில்பட்டி, விளாத்திகுளம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்கள் மூலம் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். பட்டாசு ஆலையின் அருகே இயங்கி வந்த கோழிப்பண்ணை முற்றிலும் தீயில் கருகி சேதம் அடைந்தது.

ஒருவர் பலி

இந்த விபத்தில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக சிவகாசி விருஷநத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கந்தசாமி (57) என்பவர் ஓடி வந்த போது இரும்பு கம்பி வேலிகளில் சிக்கி உடல் கருகி உயிரிழந்தார். இவர் பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர் கண்ணபிரானின் உறவினர் என்று கூறப்படுகிறது. கந்தசாமி சடலத்தை கைப்பற்றிய போலீசார் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சம்பவ இடத்தில் கோவில்பட்டி, விளாத்திகுளம், சாத்தூர் தீயணைப்பு நிலைய வீரர்களும் வந்து தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, சாரல் மழை பெய்ததால் மீட்பு பணியில் சற்று தொய்வு ஏற்பட்டது.

சம்பவ இடத்தில் எம்எல்ஏ ஆய்வு

இந்த தீ விபத்தில் 4-க்கும் மேற்பட்ட அறைகள் முற்றிலுமாக தரைமட்டமாகின. ஒரு கார், 2 ஜீப் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களும் சேதமடைந்தன. மேலும் அருகில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வந்த பட்டாசு ஆலை கட்டடங்களும் சேதமடைந்தன. சம்பவ இடத்தை விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன், எட்டயபுரம் வட்டாட்சியர் சுபா ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். மேலும், பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து குறித்து எட்டயபுரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

