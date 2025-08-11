ETV Bharat / state

காட்டு யானை தாக்கியதில் முதியவர் உயிரிழப்பு: குடும்பத்தினர் சோகம்! - OLD MAN KILLED IN ELEPHANT ATTACK

காட்டு யானைகள் தாக்கி மனிதர்கள் உயிரிழக்கும் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என வனத் துறையினரை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 11, 2025 at 6:16 PM IST

நீலகிரி: தேயிலை தோட்டத்திற்கு பணிக்குச் சென்ற முதியவரை காட்டு யானை தாக்கிய சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம் ஓவேலி அருகே நியூஹோப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணி(60). இவர் இன்று காலை வழக்கம்போல் தனியார் தேயிலை தோட்டத்திற்கு பணிக்குச் சென்றுள்ளார். அப்போது வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி வந்து தேயிலை தோட்டத்தில் உலா வந்த காட்டு யானை தாக்கியதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

இதனைப் பார்த்த மற்ற தொழிலாளர்கள் யானையை விரட்டி மணியின் உடலை மீட்டனர். மேலும் இச்சம்பவம் தொடர்பாக வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து, உயிரிழந்த மணியின் உடலை சாலையில் வைத்து அப்பகுதி மக்கள் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக காட்டு யானைகள் தாக்கி மனிதர்கள் உயிரிழக்கும் பிரச்னைக்கு வனத் துறை நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும், யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அப்பகுதி மக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழ்நிலையில் ஏற்பட்டதையடுத்து, சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட அப்பகுதி மக்களிடம் காவல் துறையினர் மற்றும் வனத் துறையினர் சமாதான பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்டனர்.

