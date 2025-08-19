பொள்ளாச்சி: கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் பகுதியில், 2 புலிகள் சாலையை கடந்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சியை அடுத்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் 958 சதுர கிமீ பரப்பளவு கொண்டது. இந்திரா காந்தி வன உயிரினம் உய்விடமாக செயல்பட்டு வந்த இந்த சரணாலயம் கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு புலிகள் காப்பகமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
பொள்ளாச்சி, மானாம்பள்ளி, வால்பாறை, உலாந்தி (டாப்சிலிப்), உடுமலை மற்றும் அமராவதி ஆகிய 6 வனச் சரகங்களும், பாதுகாக்கப்பட்ட வனப் பகுதிக்கு வெளியே காங்கேயம், திருப்பூர் ஆகிய 2 வனச் சரகங்கள் என்று மொத்தம் 8 வனச் சரகங்கள் இந்த காப்பகத்துக்கு உட்பட்டுள்ளன.
பாதுகாக்கப்பட்ட வன சரகங்களில் புலி, சிறுத்தை, யானை, சிங்கவால் குரங்கு, காட்டுப் பன்றி, கடமான், காட்டுமாடு, செந்நாய் உள்பட பல்வேறு விலங்குகளும், அபூர்வ வகை கருநாகம் உள்ளிட்ட ஊர்வன மற்றும் ஏராளமான பறவைகள் உள்ளன.
பல்லுயிர் பாதுகாப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்ட இந்த வன பகுதியில் உள்ள புல்வெளி, சோலைகாடுகள், அரியவகை இருவாட்சி பறவைகள் ஆகியன பற்றி ஆய்வு செய்வதற்காக உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வன உயிரின ஆய்வாளர்களும் அதிகளவில் வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் கோழி கமுத்தி செல்லும் வழியில் உள்ள வனப் பகுதியில் 2 புலிகள் சாலையை கடந்து செல்லும் போது சுற்றுலா பயணிகள் எடுத்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
இது குறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ''தற்போது யானைகள் வளர்ப்பு முகாம் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் புதிய வீடுகள் கட்டும் பணி நடந்து வருகிறது. எனவே சுற்றுலா பயணிகள் அப்பகுதிக்கு செல்ல தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. கேரளா வனப்பகுதி அருகில் உள்ளதால் யானைகள், சிறுத்தைகள், புலிகள் உள்ளிட்ட விலங்குகள் இடம்பெயர்ந்து டாப்சிலிப் பகுதிக்கு வருகின்றன.
|இதையும் படிங்க: இணையத்தில் பரவும் அந்தரங்க வீடியோக்கள்: ''ஏஐ மூலம் தடுக்க பரிசீலிக்க வேண்டும்'' - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!
அப்பகுதி மலைவாழ் மக்கள் அதிகம் நடமாடும் பகுதி என்பதால் புலிகள் நடமாட்டம் குறித்து அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. சேத்துமடை வனத்துறை சோதனை சாவடி, டாப்சிலிப் சோதனை சாவடி, பரம்பிக்குளம் செல்லும் வழி மாலை நேரம் மற்றும் அதிகாலையில் புலிகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதியாகும். எனவே டாப்சிலிப் பகுதிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் இரவு நேரத்தில் தாங்கள் இருக்கும் இடத்தை விட்டு வனப்பகுதிக்கு செல்லக் கூடாது என்று தெரிவித்துள்ளோம்." என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறினர்.