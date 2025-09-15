ETV Bharat / state

செங்கோட்டையன் நல்ல செய்தி சொல்வார் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் நம்பிக்கை!

சசிகலாவை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. உரியநேரத்தில் சந்திப்பேன் என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2025 at 8:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கொடுத்த காலக்கெடு இன்றுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில், செங்கோட்டையன் ஒரு நல்ல செய்தி சொல்வார் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னைக்கு செல்வதற்காக தேனியில் இருந்து திண்டுக்கல் ரயில் நிலையம் வந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், அங்கு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கொடுத்த 10 நாள் காலக்கெடு இன்றுடன் முடிவடைய உள்ளதே? என செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “செங்கோட்டையன் ஒரு நல்ல செய்தி சொல்வார்” என்று ஓபிெஸ் பதில் அளித்தார்.

சசிகலாவை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது

தொடர்ந்து, சசிகலா மற்றும் டிடிவி தினகரை சந்திப்பீர்களா என்ற கேள்விக்கு, “சசிகலாவை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. உரிய நேரத்தில் சந்திப்பேன். அதேபோல், டிடிவி, செங்கோட்டையன் அனைவரையும் கூடிய விரைவில் சந்திப்பேன். உங்களிடம் சொல்லிவிட்டுத்தான் சந்திப்பேன்” என பதில் அளித்தார்.

டெல்லி செல்லும் எண்ணம் இல்லை

தவெக தலைஅவர் விஜயுடன் கூட்டணி வைப்பீர்களா என்ற கேள்விக்கு?, “ இந்த கேள்விக்கு நான் ஏற்கனவே பதில் சொல்லிவிட்டேன். எதிர்காலத்தில் எதுவும் நடக்கலாம். அது நல்லவிதமாக நடக்கும்” என்றார். தொடர்ந்து, எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லி சென்று அமித்ஷாவை சந்திக்க உள்ளார். தாங்கள் டெல்லி செல்ல உத்தேசம் உள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு, “ தற்போதைக்கு டெல்லி செல்லும் எண்ணம் இல்லை” என பதில் அளித்தார்.

இதையும் படிங்க: பிரிந்து சென்றவர்கள் ஒரு மாதத்தில் இணைவார்கள் - செங்கோட்டையன் நம்பிக்கை

மேலும், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உங்களுடன் தொலைப்பேசியில் தொடர்பில் உள்ளதாக கூறிய கருத்து குறித்த கேள்விக்கு, “ நயினார் நாகேந்திரன் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் என்னிடம் தொலைப்பேசியில் பேசினார். சந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். உறுதியாக நாம் சந்திப்போம் என்று சொல்லியுள்ளேன்” என்றார்.

முன்னதாக, கடந்த 5 ஆம் தேதி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய செங்கோட்டையன், ‘அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் இணைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என அவருக்கு 10 நாட்கள் கெடு விதித்து எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார். செங்கோட்டையனின் இந்த அறிவிப்பை அடுத்து அவர் வகித்து வந்த அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் நீக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டார்.

இதன் பின்னர், செங்கோட்டையன் டெல்லி சென்று அமித்ஷாவை சந்தித்தார். இந்த நிலையில், அவர் கொடுத்த காலக்கெடு இன்றுடன் முடிவடைய உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கிடையில் நேற்று(செப் 13) செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செங்கோட்டையன், ‘அதிமுக நன்றாக இருக்க வேண்டும்; எல்லோரும் இணைய வேண்டும் என்பது எனது ஆசை. எனவே, அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் இணைவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது’ என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ஓ பன்னீர்செல்வம்செங்கோட்டையன்EDAPPADI PALANISAMYSENGOTTAIYANO PANNEERSELVAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.