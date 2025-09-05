தேனி: அதிமுக மீண்டும் ஒருங்கிணைத்தால் தான் ஆட்சி அமைக்க முடியும். நாங்களும் அதற்காக தான் போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம். இதில், மனசாட்சியுடன் செயல்பட்ட செங்கோட்டையனுக்கு பக்கபலமாக இருப்போம் என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவி வந்தது. இதன் காரணமாக எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்கும் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் செங்கோட்டையன் பங்கேற்காமல் இருந்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய செங்கோட்டையன், “ஆட்சி மாற்றத்திற்கு கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும். 10 நாட்களுக்குள் ஒருங்கிணைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கெடு விதித்தார்.
இந்த நிலையில், செங்கோட்டையன் கருத்தை ஓ.பன்னீர்செல்வம் வரவேற்றுள்ளார். போடிநாயக்கனூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய அவர், “அண்ணன் செங்கோட்டையன் அதிமுக இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட நாளில் இருந்து இயக்கத்திற்காக அரும்பாடுபட்டு வருகிறார். அதிமுகவில் பல்வேறு சூறாவளி, சுனாமிகள் வந்த போதும் ஒரே நிலையில் இருந்து பாடுபட்டவர் செங்கோட்டையன்.
அதிமுக ஒருங்கிணைய வேண்டும்
அவர் எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும் அதிமுக ஒருங்கிணைய வேண்டும். ஒருங்கிணைத்தால் தான் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்று தனது மனதின் குரலாக பேசியுள்ளார். அவரின் எண்ணம் நிறைவேறுவதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துகளை தெரிவிக்கிறோம். நாங்களும் அதற்காக தான் போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதிமுக பிரிந்து கிடப்பதால் தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டு பல்வேறு சோதனைகளை நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
அதிமுக பிரிந்த நாள் முதல் எந்த தேர்தலிலும் வெற்றி பெற முடியாத சூழல் தொடர்ந்து வருகிறது. அந்த நிலை மாற வேண்டும் என்றால், அதிமுக இணைய வேண்டும் என்பது எங்கள் போராட்டத்தின் முழு வடிவம்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய ஓ.பன்னீர்செல்வம், “அதிமுக தொண்டர்களின் இயக்கம். இந்த இயக்கத்தில் இருந்து எந்தவொரு தொண்டர்களையும் வெளியேற்ற முடியாது. அதிமுகவை ஒருங்கிணைக்க யார் முயற்சி செய்தாலும் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பேன். செங்கோட்டையன் எண்ணம் நிறைவேற எங்களுடைய வாழ்த்துகள். மனசாட்சியுடன் செயல்பட்ட செங்கோட்டையனுக்கு பக்கபலமாக இருப்போம். எனவே, அவரது முயற்சி வெற்றி பெற இறைவனை வேண்டுகிறேன்” என்றார்.