கரூர் துயரத்துக்கு ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் பயன் தராது - சீமான் கருத்து
அதிகாரத்தில் இருக்கின்ற கட்சிகளை தவிர மற்ற கட்சிகளுக்கு ஒடுக்குமுறை உள்ளது என நாதக ஒருங்கிணைபாளர் சீமான் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
Published : September 29, 2025 at 10:00 AM IST
சென்னை: கரூர் விஜய் பிரச்சாரத்தில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், இச்சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணைக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நபர் ஆணையம் பயன் தராது என நாதக சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
கரூரில் நேற்று முன்தினம் இரவு நடைபெற்ற தவெக பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 50-க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அவர்களை நாம் தமிழர் கட்சியின் (நாதக) தலைமை ஒருங்கிணைபாளர் சீமான் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
இதன் பின்னர் சென்னை திரும்பிய அவர், விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், “விஜய் தற்போது மேற்கொண்டு வரும் அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். குறுகலான தெருக்களில் கூடுவது சரியாக வராது. பொதுமக்களை உட்கார வைத்து சின்ன சின்ன பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தினால் இதுபோன்ற நெருக்கடி வராது. மேலும், தற்போது விசாரணைக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நபர் ஆணையம் பயன் தராது. தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தில் ஒரு நபர் ஆணையம் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் என்ன நடந்தது?
ரசிகர்களிடம் ஒழுங்கு, நெறியை எதிர்பார்ப்பது கடினம். விஜய் என்ன பேசுகிறார் என்பதை கேட்காமல், நசிகர்கள் கத்திக்கொண்டே இருப்பார்கள். அது தான் ரசிகர்களின் மனநிலை. விஜயை 2,3 முறை பார்த்துவிட்டால் ரசிகர்களின் ஆர்வம் குறைந்து பக்குவத்திற்கு வருவார்கள். தேவைப்பட்டால் விஜயை சந்தித்து ஆறுதல் சொல்வேன்.
இளைஞர்கள் மின் கம்பத்தில் ஏறியதால் மின்சாரத்தை துண்டிக்க வேண்டும் என தவெகவினர் சத்தம் போட்டதால் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதாக மின்சாரத் துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். பிரச்சாரத்திற்கு விஜய் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு வராததால் கூட்டம் அதிகளவில் கூடியுள்ளது. இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்று தவறுகள் நடக்காமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும்” என்று சீமான் அறிவுறுத்தினார்.
அதனை தொடர்ந்து, கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராயம் சம்பவத்திற்கு செல்லாத முதலமைச்சர், கரூருக்கு உடனடியாக விரைந்தது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “கள்ளச்சாராயம் சம்பவம் திமுக ஆட்சியில் நடந்தது. அதில் குற்றத்தில் பொறுப்பேற்பவர்கள் திமுகவினர். தற்போது விஜய் கூட்டத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. அவர்கள் இவரை எதிர்ப்பதால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். இது யதார்த்தம் தான்" என்று சீமான் பதிலளித்தார்.
விஜய் சென்னை சென்றது குறித்த கேள்விக்கு, "சம்பவம் நடந்த நேரத்தில் விஜய் மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும்? என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் பதற்றமும், தடுமாற்றமும் இருந்திருக்கும். அதை குறையாக கூற முடியாது" என்று சீமான் பதிலளித்தார்.
விஜய்க்கு நெருக்கடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுவது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "அதிகாரத்தில் இருக்கின்ற கட்சிகளை தவிர மற்ற கட்சிகளுக்கு ஒடுக்குமுறை உள்ளது. கொடி கட்டுவது, பதாகைகள் வைப்பது, பிரச்சாரத்திற்கு குறுகலாக உள்ள இடங்கள் வழங்குதல் போன்று, கடந்த 15 ஆண்டுகளாக நாங்கள் அனுபவித்து வருகிறோம். விஜய்க்கு இது நெருக்கடியாக இருக்கும். ஆனால் எங்களுக்கு பழகிவிட்டது” என்றார்.
விஜய் கைது செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதா? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "இது எதிர்பாராமல் நடந்த விபத்து. மக்களை அழைத்து வந்து கொல்ல வேண்டும் என்று யாருக்கும் நோக்கம் இல்லை. இது விஜய்க்கு பலமடங்கு வலியை கொடுத்திருக்கும். மேலும் மேலும் இதுகுறித்து பேசி தவெக தொண்டர்களை காயப்படுத்துவது நல்லதல்ல” என்றார்.