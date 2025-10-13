என் அண்ணன் திருமாவளவனை முறைத்தால் நானே அடிப்பேன்... சீமான் ஆவேசம்!
சென்னை: அந்த சூழலில் என் அண்ணன் திருமாவளவனை ஒருவர் முறைப்பதை பார்த்திருந்தால் நானும் அடிக்க தான் செய்திருப்பேன் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
சங்கரலிங்கனாரின் நினைவு நாளான இன்று (அக்.13) சென்னை கிண்டியில் உள்ள காந்தி மண்டப வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சங்கரலிங்கனார் சிலைக்கு நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சி.பி.ஐ விசாரனைக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குறித்து கேள்வியெழுப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், “நாதகவை பொறுத்தவரை சிபிஐ விசாரணை மாநில உரிமைக்கும், மாநில தன்னாட்சிக்கும் எதிரானது என நினைப்பவர்கள். தமிழ்நாடு அரசு காவல் துறையில் என்ன குறை உள்ளது? மாநிலங்களின் உரிமை குறித்து பேசும் தவெக அவர்கள் வழக்கு விசாரணையை மட்டும் ஏன் சிபிஐ செய்ய வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள்? சிபிஐ விசாரித்து முடித்த ஏதேனும் ஒரு வழக்கு குறித்து கூறுங்கள் பார்க்கலாம்.
சிபிசிஐடி மாநில அரசு கையில் உள்ளது. சிபிஐ மத்திய அரசு கையில் உள்ளது. நாம் நம்புவது போல் நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணையம், அமலாக்கத் துறை, வருமான வரித்துறை, மத்திய புலனாய்வுத்துறை ஆகியவை தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்ட அமைப்புகளாக இருந்தாலும் அவற்றை இயக்குவது மத்திய அரசு தான். அனைவரும் வழக்கை காலம் கடத்தி விட தான் பார்க்கிறார்கள்.
தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட்க்கு எதிராக போராட்டக்காரர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அரசு செய்த படுகொலை. அப்போது திமுக சிபிஐ விசாரணை கேட்டது. அதே போல் தான் கரூர் சம்பவத்துக்கு தவெக சிபிஐ விசாரணை கேட்டுள்ளது. கரூர் விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என்று கூறும் பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்டோர் தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு விவகாரத்தில் ஏன் அரசுக்கு எதிராக கேள்வி எழுப்பவில்லை? தேர்தலுக்கு இன்னும் நான்கு மாதம் மட்டுமே இருப்பதால் கரூர் விவகாரத்தை அனைத்து கட்சிகளும் பேசி வருகின்றனர்” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் திருமாவளவன் வாகனத்தில் மோதிய நபரை தாக்கிய விவகாரம் குறித்து கேட்டதற்கு, “இது குறித்து நான் கருத்து கூற விரும்பவில்லை. என் அண்ணன் திருமாவளவனை ஒருவர் முறைத்திருந்தால் நானும் அடிப்பேன்” என்றார்.
தூய்மைப் பணியாளர்கள் குறித்து கேட்டதற்கு, “தூய்மைப் பணியாளர்களின் வேலையை தனியார் முதலாளிகளிடம் ஒப்படைத்து விட்டு அவர்களை ஒப்பந்த கூலிகளாக மாற்ற அரசு முடிவு எடுத்து விட்டது. அதிகாரம் வலிமையாக இருக்கும் போது எளிய மக்களால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது. இது மக்களுக்கான அரசு அல்ல. முதலாளிகளுக்கான அரசு. மருத்துவர்கள், ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் தனியார் முதலாளிகளின் பணியாளர்களாக மாறிவிட்டனர்” என்றார்.