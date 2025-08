ETV Bharat / state

சாதியால் உயிர் பறிபோவதை சகித்துக் கொள்ள முடியாது: சீமான் ஆவேசம் - NTK SEEMAN

சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் சீமான் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

சென்னை: சாதி - மத உணர்ச்சியால் ஒரு உயிர் பறிபோவதை சகித்துக் கொள்ளவே முடியாது என நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த தலைமுறை இளைஞர்கள் மத்தியில் கூட சாதி பாகுபாடு இருப்பது நடுக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்றும் அவர் கூறினார். சென்னை விமான நிலையத்தில் சீமான் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது நெல்லை ஆணவப் படுகொலை சம்பவம் குறித்து அவரிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்து அவர் கூறுகையில், “நம் நிலத்தில் சாதி, மத உணர்ச்சியால் உயிர்கள் பறிபோவதை எக்காலமும் சகித்துக்கொள்ள முடியாது. இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? அறிவையோ, அறத்தையோ, வாழ்க்கை நெறியையோ இன்றைய கல்வி போதிக்கவில்லை என்பது தெளிவாகிறது. கல்வி ஒரு வியாபாரமாக மாறிவிட்டதால், இளைஞர்களிடம் சாதிய சிந்தனை மறையவில்லை. பேரன்பின் தாயே தமிழ்தான். அதில் ஏது ஏற்றத்தாழ்வு? இந்த தலைமுறை இளைஞர்களிடம் கூட சாதி பாகுபாடு இருப்பது நடுக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு இடத்தில் நடந்தால் அது விபத்து. ஒவ்வொரு இடத்திலும் நடந்தால் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது? ஆணவக் கொலைகளுக்கு எதிராக தனிச் சட்டம் இயற்றி, அதற்கு கடும் தண்டனை வழங்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் ஆணவக் கொலைகள் ஒழியும். நாதக சீமான் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu) சாதி, மதம் தான் அரசியல் செய்கிறது: இன்றைக்கு தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் சாதியும், மதமும்தான் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறது. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மதுரையில் வந்து பேசிய போது, இந்து மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என பேசியுள்ளார். அவர் வகிக்கும் பதவிக்கு, இந்திய மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்றுதானே அவர் பேசியிருக்க வேண்டும்.

