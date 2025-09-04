கோயம்புத்தூர்: ஆசிரியர்களுக்கான டெட் (TET) தேர்வு விவகாரத்தில் நீதிமன்றமே முடிவெடுத்தால், சட்டமன்றமோ? நாடாளுமன்றமோ எதற்கு? என நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
கோவை விமான நிலையத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் நேற்று (செப்.3) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால்தான் ஆசிரியராக நீடிக்க முடியும் என்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு குறித்து அவரிடம் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த சீமான், "டெட் தேர்வு, நீட் தேர்வு, கச்சத்தீவு, முல்லைப் பெரியாறு அணை, காவேரி விவகாரம் போன்றவற்றில் நீதிமன்றமே முடிவெடுக்கும் சூழல் உள்ளது. அவ்வாறு, அனைத்து விஷயத்திலும் நீதிமன்றமே முடிவெடுத்தால், சட்டமன்றமோ? நாடாளுமன்றமோ எதற்கு?
மக்களாட்சி என்பது சொல்லாட்சியாகவே உள்ளது. ஜனநாயகம் எங்கே இருக்கிறது? மருத்துவர்கள், நீதிபதிகள், வழக்கறிஞர்கள், ஆட்சியர்கள், காவலர்கள் என அனைவரும் தகுதித் தேர்வை எழுதிதான் பணியில் சேர்கின்றனர். அதே போல, அமைச்சர்கள், பிரதமர், உள்துறை அமைச்சர், முதலமைச்சர் ஆகியோருக்கு எந்த தேர்வும் இல்லாதது ஏன்? எனவே, இதுபோன்ற தேர்வுகள் தேவையற்றது” என்றார்.
பீகார் வாக்கு திருட்டு
பீகாரில் 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “காங்கிரஸ் ஆட்சியில் என்ன நடந்ததோ அதைத்தான் தற்போது பாஜகவும் செய்கிறது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் (EVM) மோசடி நடக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். வாக்குச்சீட்டு முறைக்கு வருமாறு ராகுல் காந்தி ஏன் கோரிக்கை வைக்கவில்லை? EVM-ஐ தூக்கி எறிந்துவிட்டு, வாக்குச்சீட்டு முறைக்கு திரும்ப வேண்டும்” என பதில் அளித்தார்.
தொடர்ந்து, பேசிய அவர், “சாதிய பாகுபாடுகள் தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நாட்டின் முதல் குடிமகள், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கோயிலுக்கு செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. பொது நிகழ்ச்சிகளில் பிரதமர் மோடியும், அத்வானியும் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்க, திரௌபதி முர்மு நின்றிருந்த நிகழ்வுகள் நடந்துள்ளது. இது ஒரு மனநோய். இதை நாம் துக்கி எறிய வேண்டும்.
தெருநாய்கள் பிரச்சனை:
தெரு நாய்களை முற்றிலும் அழித்தால் எலிகள் பெருகி அதன் மூலம் பிளேக் பரவும் ஆபத்து உள்ளது. எதையும் சமநிலையில் வைக்க வேண்டும். இதற்கு மாநகராட்சி முறையாக நாய்களை பிடித்து தடுப்பூசி போட்டு கட்டுப்படுத்த வேண்டும். வெளிநாட்டு நாய்களை வீட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததால், நமது நாட்டு நாய்கள் தெரு நாய்கள் ஆகிவிட்டன. எனவே, தெரு நாய்களை முழுமையாக அழித்துவிடக்கூடாது” என்றார்.
காங்கிரஸையும், அதிமுகவையும் புனிதபடுத்துகிறீர்களா?
மேலும், தவெக மீதான விமர்சனம் அதிகரித்து இருப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், “தவெகவிற்கு பாஜகவும், திமுகவும் எதிரி என்றால், காங்கிரஸும், அதிமுகவும் புனிதமான கட்சிகளா? கச்சத்தீவு, நீட்தேர்வு , முல்லைப் பெரியாறு, இந்தி திணிப்பு, காவிரி நதிநீர் உரிமை பறிப்பு, அணு உலை திணிப்பு, ஸ்டெர்லைட், மீத்தேன் ஆகிய பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்ததே காங்கிரஸ்தான். இந்த காங்கிரஸ் கட்சியை புனிதப்படுத்தும் வேலையை தவெக செய்கிறது. என் முகத்தைப் பார்த்து ஓட்டு போடுங்கள் என்கிறார். அதை மையப்படுத்திய விஜய்யின் அரசியல் உள்ளது" என சீமான் கூறினார்.