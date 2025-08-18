விழுப்புரம்: செஞ்சியில் நடைபெற்ற நாதக பொதுக்கூட்டத்தில் இருதரப்புக்கு இடையே திடீரென வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதை அடுத்து, மேடையில் பேசிக்கொண்டிருந்த சீமான் ஆக்ரோஷமாக கீழே இறங்கி சென்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
செஞ்சிக் கோட்டையை உலக பாரம்பரிய சின்னமாக யுனஸ்கோ நிறுவனம் அண்மையில் அறிவித்தது. ஆனால், அந்த அறிவிப்பில் செஞ்சி கோட்டை மராட்டியர்களால் கட்டப்பட்டது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதற்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் உள்ளிட்ட தமிழக மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தனர். செஞ்சி கோட்டையை தமிழர்களின் பாரம்பரியமான கோட்டை என பல்வேறு தரப்பினர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தமிழ் குறுநில மன்னன் கோனேரிக்கோன் அவர்களால் கட்டப்பட்ட செஞ்சி கோட்டையை தமிழ் மன்னர் கோட்டையாக அறிவிக்க வலியுறுத்தி, நாதக சார்பில் செஞ்சியில் நேற்று (ஆக. 17) பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தலைமையேற்று பேசினார்.
அப்போது, பொதுக்கூட்டத்தில் செய்தி சேகரிக்க வந்த செய்தியாளர்களை அங்கிருந்த பவுன்சர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர். அப்போது, செய்தி சேகரிக்க தங்களை அனுமதிக்குமாறு செய்தியாளர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். ஆனால், பவுன்சர்கள் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்ததால் இருதரப்புக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதனால் அங்கு சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், மேடையில் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது சீமான், இதனை பார்த்ததும் ஆவேசமடைந்தார். பின்னர், தனது உரையை பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டு, திடீரென மேடையில் இருந்து ஆக்ரோஷமாக கீழே இறங்கி வந்தார். பின்னர், வாக்குவாதம் நடந்த இடத்துக்கு சென்ற சீமான், அங்கிருந்த சிலரை தாக்குவது போன்ற சைகையுடன் பாய்ந்துகொண்டு வந்தார். அப்போது, சீமானை அவரது கட்சியினர் தடுத்து நிறுத்தி அங்கிருந்து அழைத்துச் சென்றனர். சீமானின் இந்த திடீர் செயலால், கூட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்பட்டது. இதுகுறித்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
