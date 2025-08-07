சென்னை: ஜனநாயக முறையில் போராட்டம் நடத்த நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கு உரிமை உள்ளது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
தெலுங்கு நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா நடித்துள்ள கிங்டம் திரைப்படத்தில், தமிழீழ மக்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் கிங்டன் திரையிடப்பட்டுள்ள திரையரங்குகளை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அறிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் இந்த படம் திரையிடப்பட்டுள்ள திரையரங்குகளுக்கு காவல் துறை பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி, படத்தின் தமிழக வெளியீட்டு உரிமை பெற்றுள்ள எஸ்.எஸ்.ஐ. புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை நேற்று விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், சென்சார் வழங்கிய படங்களுக்கு யாரும் தடை விதிக்க முடியாது என தெரிவித்து, வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தது. இந்த வழக்கு இன்று நீதிபதி பரத சக்ரவர்த்தி முன்பு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் தியேட்டர்களுக்கு உரிய பாதிப்பு அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
சீமான் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சங்கர், ஜனநாயக ரீதியாக போராட்டம் நடத்த உரிமை உள்ளது. ஈழத் தமிழிர்களை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் இந்த படம் உள்ளதால் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளோம். ஈழத் தமிழர்களுக்கு ஆதரவாகப் போராட்டம் நடத்த உரிமை உள்ளது, அதனால் போராட்டம் நடத்த தடை விதிக்க கூடாது என தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளை அரசு செய்தித் தொடர்பாளர்களாக நியமித்ததை எதிர்த்த வழக்கு: ரூ. 1 லட்சம் அபராதத்துடன் தள்ளுபடி!
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி, ஜனநாயக முறையில் போராட்டம் நடத்த சீமானுக்கு உரிமை உள்ளது. எனவே, சீமானுக்கு தடை விதிக்க முடியாது. தியேட்டர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் காவல் துறை பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என்று அரசு கூறியதை பதிவு செய்து கொண்டு வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.