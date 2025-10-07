கரூர் சம்பவத்திற்கு யார் பொறுப்பு? அறிக்கை எப்போது வெளியாகும் என வெளியானது தகவல்!
கரூர் துயரம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நபர் ஆணையம் தனது விசாரணை அறிக்கையை மூன்று மாதங்களுக்குள் தாக்கல் செய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 7, 2025 at 6:55 PM IST
சென்னை: கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் தனது அறிக்கையை மூன்று மாதத்தில் அரசிடம் சமர்பிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடந்த தவெக கட்சியின் பிரச்சார கூட்டத்தில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 10 குழந்தைகள் உள்ளிட்ட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். கரூரில் நடைபெற்ற இந்த துயர சம்பவம் தமிழ்நாட்டையே சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. இந்த துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ.10 லட்சம் நிதி உதவி வழங்கப்படும் என அறிவித்தார். தொடர்ந்து, சம்பவம் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும், ஆணையம் அளிக்கும் அறிக்கையின் படி அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இதனிடையே, இந்த துயர சம்பவம் தொடர்பாக கரூரில் அருணா ஜெகதீசன் கடந்த சில நாட்களாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தார். அவர் இது தொடர்பாக எப்போது விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்வார் என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்த நிலையில், தமிழக அரசு இந்த துயர சம்பவம் தொடர்பாக ஒரு நபர் ஆணையம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், விசாரணை ஆணையங்கள் சட்டம், 1952 (மத்திய சட்டம், 1952 இன் LX) பிரிவு 3 இன் துணைப்பிரிவு (1) ஆல் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விசாரணை ஆணையத்தின் பணி விதிமுறைகள்
(i) கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் 27.09.2025 அன்று ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்திய பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலுக்கு வழி வகுத்த காரணங்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளை விசாரித்தல்.
(ii) பொதுமக்களின் உயிர் மற்றும் சொத்துக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக அரசியல் கட்சிகள் கூட்டம் / பேரணி நடத்துவதற்கு அனுமதி வழங்குவதற்கான தற்போதைய விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளை ஆய்வு செய்தல்.
(iv) எதிர்காலத்தில் இது போன்ற நிகழ்வுகளைத் தவிர்க்க தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைத்தல்.
ஆணையம் தனது விசாரணையை முடித்து மூன்று மாதங்களுக்குள் அறிக்கையை (ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழிகளில்) அரசுக்கு சமர்ப்பிக்கும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.