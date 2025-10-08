குழந்தை திருட்டில் ஈடுபட்ட வடமாநில நபர்? வீட்டுக்கு வழி அனுப்பி வைத்த போலீஸின் செயலால் அதிர்ச்சி!
‘அவரது ஊர் எது’ என்று கேட்ட போதும், இந்தியிலேயே ‘தெரியாது’ என்று குழந்தை கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர் பதிலளித்துள்ளார்.
Published : October 8, 2025 at 5:03 PM IST
திருப்பத்தூர்: வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தையை கடத்த முயன்றதாக ஒடிசாவை சேர்ந்த நபருக்கு, பொதுமக்கள் தர்ம அடி கொடுத்து காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
வாணியம்பாடியை அடுத்த சின்னமேட்டூர் பகுதியில், தன் வீட்டின் அருகே இன்று காலை ஆண் குழந்தை ஒன்று விளையாடிக் கொண்டிருந்தது. அப்போது, அந்த பக்கமாக வந்த நபர் ஒருவர், குழந்தையின் வாயில் நெகிழிப் பையைத் திணித்து கடத்த முயற்சி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனை நேரில் கண்ட அப்பகுதி மக்கள், அந்நபரைப் பிடித்து விசாரித்துள்ளனர். ஆனால், அவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதிலளித்ததாலும், வடமொழியில் சம்பந்தம் இல்லாமல் பேசியதாலும், ஊர் பொதுமக்கள் கூடி அவரை மரத்தில் கட்டி வைத்து தர்ம அடி கொடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து தகவலறிந்த அம்பலூர் காவல் துறையினர், சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மரத்தில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த வடமாநில நபரை விடுவித்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, அவர் காவல் துறையினரின் கேள்விகளுக்கு சரியாக பதிலளிக்காமல் இருந்துள்ளார். அந்த காணொளிகளும் தற்போது இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
ஊர் பொதுமக்களில் ஒருவர், இந்தி மொழியில், ‘அவரது ஊர் எது’ என்று கேட்டபோதும், இந்தியிலேயே ‘தெரியாது’ என்று குழந்தை கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர் பதிலளித்தார். உடனடியாக, அந்த நபரை அருகில் இருந்த அரசு மருத்துவமனைக்கு பரிசோதனைக்காக காவல் துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர்.
அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிவித்தனர். மேலும், குழந்தை கடத்தல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கிய வடமாநில நபரின் சொந்த ஊர் ஒடிசா மாநிலம் என்பதை, அவர் கையில் வைத்திருந்த சில சான்றிதழ்களைக் கொண்டு காவல் துறையினர் உறுதி செய்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அந்நபரை ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற காவல் துறையினர், ஒடிசா செல்லும் ரயிலில் அனுப்பி வைத்தனர். இந்த விவகாரம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகப் பரவ, ‘குழந்தை கடத்தலில் ஈடுபட்ட நபரை, எப்படி விசாரணை செய்யாமல் ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்’ என்று பொதுமக்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
|இதையும் படிங்க: கோவை போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு விடிவு... தமிழ்நாட்டின் மிக நீண்ட மேம்பாலம் நாளை திறப்பு! சிறப்புகள் என்னென்ன தெரியுமா?
இவ்விவகாரம் சூடுபிடித்ததை அறிந்து கொண்ட காவல்துறையினர், அந்த நபரை பிடிக்க ரயில்வே காவல் துறையினரின் உதவியை நாடியுள்ளனர். பின்னர், ரயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நபரை ஆம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் வைத்து ரயில்வே காவல்துறையினர் கைது செய்து, ஆம்பூர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
அவரிடம் ஆம்பூர் காவல்துறையினர் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால், வாணியம்பாடியில் உள்ள மனநலக் காப்பகத்தில் அவரை சேர்க்க திட்டமிட்டிருப்பதாக காவல்துறையினரின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.