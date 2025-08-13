ராணிப்பேட்டை: கொலை வழக்கில் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்காத காரணத்தால் அரக்கோணம் டவுன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தங்க குருநாதனை சஸ்பெண்ட் செய்ய வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ராகர்க் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் அடுத்த அம்மனூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் அஸ்வினி. இவர் திமுக கவுன்சிலராக இருக்கிறார். அவரது கனவர் சுதாகர். சுதாகருக்கும் அதே பகுதியே சேர்ந்த அவினேஷ் என்பவருக்கும் முன்விரோதம் இருந்து வந்தது.
முன்பாக, கடந்த ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதியன்று சுதாகர் அவர் வீட்டின் முன்புறம் நின்றிருந்தபோது அவ்வழியாக வந்த அவினேஷ் திடீரென சுதாகரை சரமாரியாக தாக்கப்பட்டார். இதில், சுதாகரின் இடதுகை மணிக்கட்டில் ஆழமான காயம் ஏற்பட்டு கை துண்டானது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அவினேஷ் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் ஜாமினில் வெளியே வந்தார். இதனால் அவினேஷ் தினமும் ரத்தினகிரி காவல் நிலையத்துக்கு வந்து கையெழுத்து போட வேண்டும் என்ற உத்தரவு போடப்பட்டதால் கடந்த ஒரு வாரமாக ரத்தினகிரி காவல் நிலையத்தில் அவினேஷ் கையெழுத்து போட வந்துள்ளார்.
அப்போது, ரத்தினகிரி காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்து போட வந்த அவினேஷை நோட்டமிட்ட சுதாகர் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் சேர்ந்து காவல் நிலையம் அருகில் அவினேஷை தாக்கினார்கள். இத்தகவலறிந்து வந்த ராத்தினகிரி காவல் நிலைய போலீசார் அவினேஷை மீட்டு சிகிச்சைகாக வேலூர் அரசு மருந்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இருப்பினும், அவினேஷ் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவத்தையடுத்து சுதாகர், அவரது மனைவி திமுக கவுன்சிலர் அஸ்வினி உள்ளிட்ட 9 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அவர்களிடம் விசாரனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முன்விரோதம் காரணமாக நடைபெற்ற இந்த கொலை சம்பவத்தால் அரக்கோணத்தில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
இந்த நிலையில், இந்த கொலை வழக்கில் போலீசார் போதிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்திருந்தது. இதையடுத்து அரக்கோணம் டவுன் காவல் ஆய்வாளர் தங்க குருநாதனை பணியிடை நீக்கம் செய்ய வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ராகர்க் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மேலும், அரக்கோணம் தாலுகா இன்ஸ்பெக்டர் சிவக்குமார், டவுன் இன்ஸ்பெக்டராக கூடுதல் பொறுப்பேற்கிறார் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
