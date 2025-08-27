சென்னை: புத்தக விநாயகர், தாம்பூலத் தட்டு விநாயகர், மளிகை பொருள் விநாயகர் என வட சென்னையில் வைக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலைகள் பொதுமக்களை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.
முழுமுதற் கடவுளாக போற்றப்படும் விநாயகரின் பிறந்தநாள் தினமான இன்று (ஆக.27) விநாயகர் சதுர்த்தி என்ற பெயரில் நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, விநாயகர் சிலைகளை களிமண் மற்றும் மண் போன்ற பொருட்களால் செய்து வழிபடும் நேரத்தில், வட சென்னையை சேர்ந்த மக்கள் புதுவிதமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் புத்தக விநாயகர், தாம்பூலத் தட்டு விநாயகர், மளிகை பொருள் விநாயகர், வெள்ளை எருக்க மரத்துண்டு விநாயகர், வெள்ளி காயின் விநாயகர், பித்தளை தட்டு விநாயகர் என வட சென்னை முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி களைகட்டியுள்ளது.
மேலும், விநாயகர் சிலைகள் வைக்க போலீசார் பல்வேறு கட்டுபாடுகள் விதித்துள்ள நிலையிலும், வட சென்னை பகுதிக்குட்பட்ட வண்ணாரப்பேட்டை காவல் சரகத்தில் 250 சிலைகள், புளியந்தோப்பு சரகத்தில் 208 சிலைகள், கொளத்தூர் சரகத்தில் 122, பூக்கடை சரகத்தில் 64 என மொத்தமாக 644 விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, மணலி புதுநகர் மற்றும் கொளத்தூர் பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலைகள் பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த சிலைகளை கண்டு வியக்கும் பொதுமக்கள் சாமி தரிசனம் செய்து, புகைப்படம் எடுத்தும் மகிழ்கின்றனர்.
மளிகைப் பொருள் விநாயகர்:
கென்னடி ஸ்கொயர் இளைஞர்கள் சங்கம் சார்பில், சென்னை பெரம்பூரில் சுமார் 25 அடி உயரத்தில் மளிகைப் பொருள் விநாயகர் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் அரிசி, பருப்பு, உப்பு, தனியா, கோதுமை, ரவை, சேமியா, மசாலா பொடி, அப்பளம், சக்கரை உள்ளிட்ட பொருட்கள் அடங்கியுள்ளது.
இதுகுறித்து ஆனந்த் என்ற நபர் கூறுகையில், “கடந்த 10 வருடமாக விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடி வருகிறோம். ஆனால், சிலை வைப்பதால் எந்த பயனும் இல்லை என சிந்தித்து, கடந்த 3 ஆண்டுகளாக வித்தியாசமான விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடி வருகிறோம். குறிப்பாக, மக்களுக்கு பயன்படும் வகையிலும், விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையிலும் பழம், தேங்காய் உள்ளிட்ட பொருட்களில் விநாயகரை செய்து வருவது மனமகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. அந்த வகையில், இந்த வருடம் மளிகை சாமன்களை வைத்து விநாயகரை செய்துள்ளோம்” என்றார்.
புத்தக விநாயகர்:
இந்து முன்னனி சார்பில், சென்னை மணலியில் 7,500 புத்தகத்தில் செய்யப்பட்ட வித்யா கணபதி சிலை, பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.8 லட்சம் செலவில், 5,000 பகவத்கீதை, 1,500 வேல் விருத்தம், 1,008 முருக கவசப் புத்தகங்கள் இதில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து இந்து முன்னணியைச் சேர்ந்த ஏழுமலை என்பவர் கூறியதாவது, கடந்த 32 ஆண்டுகளாக விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடி வருகிறோம். அந்த வகையில், இந்த வருடம் பகவத்கீதை உள்ளிட்ட புத்தகத்தை வைத்து பிரதிஷ்டை செய்ய உள்ளோம். அதனைத் தொடர்ந்து, கடைசி நாளில் இந்த புத்தகங்களை பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்குவோம், என தெரிவித்தார்.
தாம்பூலத் தட்டு விநாயகர்:
சென்னை கொளத்தூர் பூம்புகார் பகுதியில், இந்து முன்னணி சார்பில் 42 அடியில் தாம்பூலத் தட்டுகளால் ஆன விநாயகர் சிலை செய்யப்பட்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. விநாயகர் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட சுமார் 2,800 தாம்பூலத் தட்டுகளால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலையை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் தரிசித்து சென்றனர்.
இதேபோல, மணலி சீனிவாசப் பெருமாள் கோயில் தெருவில் ரூ.5 லட்சம் செலவில், 3,500 பித்தளை தட்டுகளால் 18 அடியில் விநாயகர் சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது. விநாயகர் தட்டுகள் 5 நாட்களுக்குப் பிறகு பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது.
வெள்ளி மற்றும் வெள்ளை எருக்க மர விநாயகர்:
சென்னை பெரம்பூர் பேரக்ஸ் சாலையில், 41 அடி உயரம் மற்றும் 28 அடி அகலத்தில் வெள்ளை எருக்க மரத்துண்டிலான விநாயகர் சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. அதற்காக, 13,500 மரத்துண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதேபோல, ஸ்ரீகணேச அறக்கட்டளை சார்பில் ரூ.3 லட்சம் செலவில் ஐந்தரை அடி உயரத்தில், 2 கிலோ 750 கிராம் எடையிலான வெள்ளி காயின்களால் ஆன விநாயகர் சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு, பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து விநாயகர் சிலைகளும் காவல் துறை வழிகாட்டுதல்படி கடலில் கரைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.