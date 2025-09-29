இதில் அரசியல் வேண்டாம் ப்ளீஸ் - கரூர் சம்பவம் குறித்து திருமாவளவன் கருத்து!
கரூரில் நிகழ்ந்த துயரச் சம்பவத்துக்கு தமிழக காவல் துறையோ, விஜயோ பொறுப்பேற்க வேண்டும் என கூறுவது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எந்த பயனையும் அளிக்காது என்று விசிக தவைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
Published : September 29, 2025 at 7:37 AM IST
கரூர்: கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு அரசியல் உள்நோக்கம் கற்பிக்கக்கூடாது என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறினார்.
கரூரில் நேற்று முன்தினம் (செப்.27), தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இதுவரை 40 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சுமார் 80 பேர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் 13 பேருக்கு அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உயிர் காக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், கரூர் காந்திகிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவோரை பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தவைவரும், எம்.பி.யுமான திருமாவளவன் இத்துயரச் சம்பவத்துக்கு ஆளாகி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருவோரை நேற்று நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
அதன் பின்னர் மருத்துவமனை வளாகத்தில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, "தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் கரூர் தவெக கூட்டத்தில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 40 பேர் பலியானது போன்ற ஒரு சம்பவம் எங்கும் நடந்ததில்லை. இந்தச் சம்பவம் மிகவும் கவலை அளிக்கிறது.
தமிழகத்தில் எத்தனையோ அரசியல் கட்சிகள் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களை கூட்டி கூட்டம், பேரணி, மாநாடு போன்றவற்றை நடத்தியதாக வரலாறு உண்டு. ஆனால் இதுபோன்ற அசம்பாவித சம்பவங்கள் இதுவரை நடந்ததில்லை. தமிழக அரசின் விரைவான நடவடிக்கையால் உயிரிழப்புகள் தடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தமிழக முதலமைச்சர் நள்ளிரவு வேளையிலும் சந்தித்து ஆறுதல் கூறியிருப்பது அதிர்ச்சியில் உறைந்துப் போய் உள்ள நம்மைப் போன்றோருக்கு ஆறுதல் அளிப்பதாக உள்ளது. தமிழக முதலமைச்சர் உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு 10 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார். இந்தத் தொகையை அதிகரித்து வழங்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கிறது" என்று திருமாவளவன் கூறினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் நீதிமன்றத்தில் கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் கோரிக்கை விடுத்திருப்பது குறித்து திருவமாவளவனிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு, "கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டதென்பது இயல்பாக நடந்த ஒன்று. இதற்கு அரசியல் ஆதாயம் தேட நினைப்பதும் உள்நோக்கம் கற்பிக்க நினைப்பதும் பொருத்தமானதாக இல்லை; ஏற்புடையதாகவும் இருக்காது.. இந்த விவகாரத்தில் அரசியல் விளையாட்டு தேவையில்லை என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி கருதுகிறது. நடந்த சம்பவத்திற்கு தமிழக காவல்துறையோ நடிகர் விஜயோ பொறுப்பேற்க வேண்டும் என கூறுவது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எந்த பயனையும் அளிக்காது" என்று திருமாவளவன் பதிலளித்தார்.
திருமாவளவனை போன்றே, தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், தமிழக காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, நாம் தமிழர் கட்சியின் தவைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் ஹேமலதா விஜயகாந்த், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி, புரட்சி பாரதம் கட்சியின் தலைவர் ஜெகன் மூர்த்தி, முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு விரைந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.