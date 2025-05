ETV Bharat / state

கீழடி ஆய்வறிக்கையை மாற்ற வேண்டிய தேவையில்லை! மத்திய தொல்லியல் துறைக்கு அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா பதில்! - KEEZHADI RESEARCH REPORT

அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 24, 2025 at 4:48 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 4:56 PM IST 2 Min Read

மதுரை: கீழடி தொடர்பான ஆய்வறிக்கை சரியாக இருப்பதாகவும், அதில் எவ்வித மாற்றமும் தேவையில்லை என மத்திய தொல்லியல் துறைக்கு, தொல்லியல் ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா பதில் அளித்துள்ளார். சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் தாலுகாவில் அமைந்துள்ள கீழடியில் கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் அகழாய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. முதல் 2 கட்ட அகழாய்வு ஆய்வறிக்கையை இந்திய தொல்லியல் துறை இதுவரை வெளியிடாத நிலையில், திடீரென சில கேள்விகளை எழுப்பி கீழடி அகழாய்வு ஆய்வறிக்கையை திருத்தி எழுத, அப்போது இந்த அகழ்வாய்வை மேற்கொண்ட தொல்லியல்துறை ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணனுக்கு, மத்திய தொல்லியல் துறை வலியுறுத்தியதாக தகவல் வெளியானது. இது தமிழ்நாட்டில் சர்ச்சையான நிலையில், மத்திய தொல்லியல் துறையின் இந்த நடவடிக்கைக்கு தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்தன. இந்நிலையில், கீழடி ஆய்வறிக்கை சரியாகவே இருக்கிறது. ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்ட அறிக்கையில் மாற்றம் தேவையில்லை என்று மத்திய தொல்லியல் துறைக்கு, கீழடி ஆய்வினை மேற்கொண்டவரும், தற்போது தொல்லியல் துறை இயக்குநராக இருக்கும் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா பதிலளித்துள்ளார். முன்னதாக, 2014-ல் கீழடியில் அகழாய்வு செய்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா தலைமையிலான குழுவினர், அகழ்வாயில் கிடைக்கப் பெற்ற பொருட்களை மூலம், அங்கு நகர நாகரிகம் இருந்ததற்கான முடிவுக்கு வந்தனர். இந்த அகழ்வாய்வுப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில், அமர்நாத் திடீர் என அசாம் மாநிலத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். அதற்கு பிறகு 3 ஆம் கட்ட அகழாய்வு பணிகளை மேற்கொள்ள ஸ்ரீராமன் என்பவரை மத்திய தொல்லியல் துறை நியமனம் செய்தது. 3 ஆம் கட்ட அகழாய்வு நிறைவுறும் தருவாயில் ஸ்ரீராமன் கீழடியில் மேற்கொண்டு அகழாய்வு செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை எனவும், கிடைத்தப் பொருட்களே மீண்டும் கிடைப்பதாக கூறி ஆய்வினை நிறைவு செய்தார். அதன் பிறகு கீழடியில் 4 ஆம் கட்ட அகழ்வாய்வு பணிகள் தமிழக அரசின் சார்பில் தொடங்கப்பட்டது. தற்போது 10 ஆம் கட்ட அகழ்வாய்வு பணிகள், தமிழக தொல்லியல் துறை அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

Last Updated : May 24, 2025 at 4:56 PM IST