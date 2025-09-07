திருமண பத்திரிகைகளில் 'சாதி' இல்லாதது திராவிட இயக்கத்தின் சாதனை - உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதம்!
மாங்காடு அருகே நடந்த திமுக நிர்வாகியின் இல்ல திருமண நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தி பேசினார்.
Published : September 7, 2025 at 8:01 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய திருமணங்களின் பத்திரிகைகளை எடுத்துப் பார்த்தால், சாதி பெயரை விட படித்து வாங்கிய பட்டங்களின் பெயர் தான் அதிகம் இருக்கிறது. இது திராவிட இயக்கத்தின் சாதனை என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.
சென்னை, மாங்காட்டில் நடந்த திமுக நகரக் கழகச் செயலாளர் ஜபருல்லா மகளின் திருமண விழாவிற்கு வருகை தந்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மணமக்களை வாழ்த்தினார்.
அதனை தொடர்ந்து பேசிய அவர், " திருமண பத்திரிக்கையை பார்க்கும்போது, மணமக்களுடைய பெயர்களை முதலில் பார்த்தேன். மணமக்கள் இருவருமே நன்கு படித்தவர்கள். இரண்டு பேருமே மாஸ்டர் டிகிரி படித்திருக்கிறார்கள். 100 வருடங்களுக்கு முன்பெல்லாம் திருமண பத்திரிகையில் பெயர்களுக்கு பின்னால் பட்டங்கள் இருக்காது, அவர்களுடைய சாதி பெயர் தான் இருக்கும். ஆனால், இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய திருமணங்களின் பத்திரிகைகளை எடுத்துப் பார்த்தால், சாதி பெயரை விட படித்து வாங்கிய பட்டங்களின் பெயர் தான் அதிகம் இருக்கிறது. இது தமிழ்நாட்டினுடைய பெருமை. இந்த மாற்றம்தான் திராவிட இயக்கத்தின் சாதனை," என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு, இந்த செப்டம்பர் மாதத்துடன் 2 வருடங்கள் நிறைவு பெறுகிறது. இதுவரை ஒரு கோடியே 15 லட்சம் மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 1,000 என தலா 24,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற ஏராளமான திட்டங்கள் காரமணமாகத்தான் இந்தியாவிலேயே நம்பர் 1 மாநிலமாக தமிழ்நாடு வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது.
இதை எல்லாம் பிடிக்காத சிலர்தான், தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான சதி திட்டங்களை தீட்டி வருகின்றனர். மும்மொழி கொள்கையை தமிழ்நாட்டிற்குள் திணிக்க பார்க்கிறார்கள். குலக்கல்வி திட்டத்தை திணிக்க பார்க்கின்றார்கள். தொகுதி மறுவரையறையை தமிழ்நாட்டிற்குள் புகுத்தி, எம்.பிக்கள் எண்ணிக்கையை குறைத்து நம்முடைய மாநில உரிமைகளை பறிக்க பார்க்கிறார்கள். இத்தனை இடையூறுகளுக்கு நடுவே முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இவ்வளவு நல்ல திட்டங்களை கொடுத்து வருகின்றார்.
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் நமக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்து இருக்கிறார். வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் குறைந்தது 200 தொகுதிளில் திமுக அணி வெற்றி பெற வேண்டும். அடுத்த ஆறு மாதம் களத்தில் இறங்கி மக்களை சந்தித்து, அரசினுடைய சாதனைகளை கொண்டு சென்றால் 200 அல்ல, அதற்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெறும்" என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.