செயற்கை நுண்ணறிவு உத்திகள் இளைஞர்களின் முன்னேற்றத்துக்கு வித்திடும் – என்ஐடி இயக்குநர் கருத்து!
புதிய தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்வதில் இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்று தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் (NIT) இயக்குநர் அகிலா அறிவுறுத்தினார்.
Published : September 30, 2025 at 8:19 AM IST
சிவகங்கை: இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் அனைவரும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டி, அவற்றை கல்வியிலும் வாழ்க்கையிலும் பயனுள்ள முறையில் கையாள வேண்டும் என்று திருச்சி தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் (NIT) இயக்குநர் அகிலா அறிவுறுத்தினார்.
சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் செயல்பட்டு வரும் மத்திய மின்னணு வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (CSIR–CECRI) தனது 84 வது தொடக்க நாள் விழாவை நே்ற்று வெகுசிறப்பாக கொண்டாடியது.
இந்த விழாவில், திருச்சி தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் இயக்குநர் முனைவர் ஜி.அகிலா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு மாணவர்களிடம் உரையாற்றினார்.
அவர் தனது உரையில், "இன்றைய உலகம் வேகமாக முன்னேறி வருகிறது. இளைய தலைமுறையினர் அனைவரும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டி, அவற்றை கல்வியிலும் வாழ்க்கையிலும் பயனுள்ள முறையில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும்.
குறிப்பாக செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) போன்ற நவீன உத்திகள் எதிர்காலத்தை மாற்றக்கூடியவை. இவை மூலம் பல்வேறு துறைகளில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உருவாகின்றன. அந்த முன்னேற்றங்களை நாட்டின் வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்தும் பொறுப்பு இன்றைய இளைஞர்களின் தோளில் உள்ளது” என்று வலியுறுத்தினார்.
மேலும்," இந்தியாவை புதிய வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்ல உலகத்தரம் வாய்ந்த தொழில்நுட்ப நிபுணர்களும் கண்டுபிடிப்பாளர்களும் தேவைப்படுகின்றனர். இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி இளைஞர்கள் தங்களது திறமைகளை வெளிக்கொணர வேண்டும்" எனக் கூறிய என்ஐடி இயக்குநர் அகிலா, தமது உரையின் மூலம் மாணவர்களை ஊக்குவித்தார்.
விழாவின்போது சிறப்பாக பணியாற்றிய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் பணி நிறைவு பெறும் விஞ்ஞானிகள் பாராட்டி கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
மாணவர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட வினாடி வினா, சதுரங்கம் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்களும் பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.
விழாவிற்கு CSIR–CECRI இயக்குநர் இரமேஷா தலைமை தாங்கி வரவேற்புரையாற்றினார். பல்வேறு துறை விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்தனர்.
இன்றைய தொழில்நுட்ப உலகில் மனித அறிவுக்கு சவால் விடும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) நாளுக்கு நாள் அசுர வளர்ச்சி பெற்று வருகிறது. தொழில்நுட்பம், சேவை என பல்வேறு துறைகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் செயற்கை நுண்ணறிவால் உலகெங்கும் பல கோடி பேர் வேலையிழக்கும் அபாயம் இருப்பதாக நிபுணர்கள் எச்சரித்து வருகின்றனர்.
அதேசமயம், ஏ.ஐ.யை ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளுக்கு பயன்படுத்தினால், அது பல்வேறு துறை சார்ந்த பணிகளை எளிதாக்கும் என்ற நேர்மறை கருத்தையும் வல்லுநர்கள் முன்வைத்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறு ஏ.ஐ. குறித்து நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை கருத்துகள் கூறப்பட்டு வந்தாலும், அணுசக்தியால் ஏற்படக்கூடிய போர் அபாயத்திற்கு இணையாக செயற்கை நுண்ணறிவு மனித குலத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் அச்சம் தெரிவித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.