''உற்பத்தியை நாங்களே விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் போராட்டம்'' - தேயிலை விவசாயிகள் அறிவிப்பு!

தேயிலை வாரியமும், மாநில அரசும் இணைந்து எங்களது கோரிக்கையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இங்கு தேயிலை தொழில் நலிவடைந்து வரும் நிலையில் கென்யா, இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்து விற்பனை செய்வது கண்டனத்துக்குரியதாகும்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த விவசாயிகள்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2025 at 11:01 PM IST

நீலகிரி: உற்பத்தி செய்யும் தேயிலையை நேரடியாக நாங்களே விற்பனை செய்ய தேயிலை வாரியம் மற்றும் மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக தேயிலை விவசாயிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் 63 ஆயிரம் சிறு, குறு விவசாயிகள் உள்ளனர். பச்சை தேயிலைக்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர். இது தொடர்பாக குன்னூர் சிடிடிஏ தேயிலை ஏலம் மைய வளாகத்தில் ஆரி கவுடர் தேயிலை விவசாய நல சங்கம், தேயிலை தூள் உற்பத்தியாளர் சங்கமம் (பாட்லீப்) சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு ஆரி கவுடர் விவசாயிகள் சங்கத்தலைவர் மஞ்சை வி.மோகன் தலைமை வகித்தார். தேயிலை தொழிற்சாலை சங்கத் தலைவர் தனஞ்செயன் முன்னிலை வைத்தார். ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு பின்னர் தேயிலை விவசாயிகள் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர்.

இதுகுறித்து தேயிலை விவசாயிகள் கூறும்போது, ''நீலகிரி மாவட்டத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பெரும்பாலான தேயிலை தூள் ஏல மையத்தின் மூலம் தான் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில் கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.200க்கும் குறையாமல் விற்பனை செய்யப்படுவதுடன், இதற்கு தேயிலை வாரியமும் முன்னின்று இந்த ஏல முறையை அமல்படுத்த வேண்டும். தேயிலை தொழிற்சாலை உற்பத்தியாளர்களும், இடைத்தரகர்களும் நேரடியாக கொள்முதல் செய்யும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பச்சை தேயிலை விலை நிர்ணய கமிட்டியில் பெரிய தேயிலை எஸ்டேட்டுகள் மற்றும் அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இன்கோ நிறுவனத்தையும் இணைத்து விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் தேயிலை தொழில் நடந்து வந்தாலும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தான் அதிக அளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே மத்திய அரசு சார்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பிடிஓ மற்றும் ராமசேஷன் கமிட்டியின் அறிக்கை விவசாயிகளுக்கு சாதகமாக இருந்ததால் இன்று வரை அது வெளியிடப்படவில்லை. எனவே தேயிலை வாரியமும், மாநில அரசும் இணைந்து ஏல மையத்தில் எங்களது கோரிக்கையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இங்கு தேயிலைத் தொழில் நலிவடைந்து வரும் நிலையில் கென்யா, இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து தேயிலை தூள் இறக்குமதி செய்து விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவது கண்டனத்துக்குரியதாகும்.

கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு அடிபணியாமல் அமெரிக்க பொருட்களுக்கு தடை விதித்தது போல் இதற்கும் தடை விதிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க முன்வர வேண்டும். விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை அவர்களே விற்பனை செய்யும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதுடன், இம்மாத இறுதிக்குள் இது தொடர்பாக தேயிலை வாரியம் மற்றும் மத்திய, மாநில அரசுகள் மேற்கொள்ளாவிட்டால் விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும் தேயிலை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் இணைந்து பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது." என்று தேயிலை விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்த கூட்டத்தில் ஆரி கவுடர் விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள் விஸ்வநாதன், ராமச்சந்திரன், போஜன், நடராஜன், வேணுகோபால், சுகுமாரன், வாசு, தேயிலை தொழிற்சாலை உற்பத்தியாளர் சங்க நிர்வாகிகள் குமார் சித்தார்த் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

