“எங்க ஏரியா உள்ள வராத”... வனப்பகுதிக்குள் செல்ல முயன்றவரை துரத்தி துரத்தி தாக்கிய காட்டு யானை - NILGIRI ELEPHANT ATTACK MAN

சாலையோரத்தில் காய்கறிகளை தின்று கொண்டிருந்த காட்டுயானை ஒன்று வனப்பகுதிக்குள் ஒருவர் நடந்து செல்வதை பார்த்து, ஆக்ரோஷமாக அவரை துரத்தி சென்று தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வனப்பகுதிக்குள் சென்ற நபரை தாக்கிய காட்டுயானை
வனப்பகுதிக்குள் சென்ற நபரை தாக்கிய காட்டுயானை
Published : August 11, 2025 at 2:43 PM IST

நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சாலையில் வாகன ஓட்டி ஒருவர், வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு வனப்பகுதிக்குள் செல்ல முயன்றபோது காட்டு யானை ஒன்று தாக்கியதில் அவர் படுகாயமடைந்தார்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியான குன்னூர், கோத்தகிரி, கூடலூர் போன்ற பகுதிகளில் யானை, புலி, கரடி, புள்ளிமான் என ஏராளமான வன விலங்குகள் வசித்து வருகின்றன. சமீப காலமாக இந்த வனப்பகுதிகளில் வசித்து வரும் விலங்குகள், உணவு தேடி அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் நுழைவது அதிகரித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், கூடலூர் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கர்நாடக மாநிலம் பந்திப்பூர் சாலையில் கடந்த சில நாட்களாக ஒற்றை யானை ஒன்று சுற்றித் திரிவதாகவும், சாலையில் வரும் வாகனங்களை நிறுத்தி கரும்பு, கேரட், தக்காளி போன்ற காய்கறிகள் உள்ளதா? என பார்த்து வாகனங்களை தாக்கிவிட்டு செல்வதாகவும் புகார் எழுந்தது. அதனால், வனத்துறை சார்பில் சாலையோரங்களில் வாகனங்களை நிறுத்தக் கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இன்று காலை பந்திப்பூர் வனப்பகுதி சாலையோரத்தில் கொட்டப்பட்டிருந்த காய்கறிகளை காட்டுயானை ஒன்று சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தது. இதை அந்த வழியாக வந்த மக்கள், தங்களது வாகனங்களை நிறித்திவிட்டு வேடிக்கை பார்த்துள்ளனர். அப்போது ஒருவர் தனது வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி வனப்பகுதியை நோக்கி நடந்து சென்றதாக தெரிகிறது.

வனப்பகுதிக்குள் சென்ற நபரை தாக்கிய காட்டு யானை

இதைப் பார்த்த காட்டுயானை, அந்த நபரை துரத்தி சென்று தனது காலால் எட்டி உதைத்தது. இதில் அவர் படுகாயமடைந்தார். இதைப் பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர், அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து பேசிய அப்பகுதி மக்கள், முதுமலை - பந்திப்பூர் வனப்பகுதி சாலைகளில் கடந்த சில நாட்களாக சுற்றுலா பயணிகள் வாகனங்களில் இருந்து இறங்கி, வனப்பகுதிகள் அத்துமீறி நுழைவது வாடிக்கையாக உள்ளது. இதனால், விலங்குகள் கடும் கோபத்தில் தாக்குதல் நடத்துகின்றன. இதுபோன்ற சம்பவங்களை எதிர்வரும் காலங்களில் நடைபெறாமல் இருக்க வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

