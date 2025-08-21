ETV Bharat / state

“புலி உறுமுது... புலி உறுமுது...” நீலகிரியில் வீடுகள் அருகே சுற்றித்திரியும் புலி; பீதியில் மக்கள்! - NILGIRI TIGER ENTERS VILLAGE

கூடலூர் அருகே உள்ள மசினகுடி குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்த புலி தாக்கியதில் ஏற்கனவே 3 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் தற்போது மீண்டும் ஒரு புலி குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகே சுற்றித் திரிவதால் மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர்.

குடியிருப்பு பகுதி அருகே வலம் வரும் புலி
குடியிருப்பு பகுதி அருகே வலம் வரும் புலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
நீலகிரி: மசினகுடி குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகே மெலிந்த தோற்றத்துடனான புலி ஒன்று, குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு அருகே சுற்றி திரிந்து வருவதால் அங்குள்ள மக்கள் பெரும் பீதியடைந்துள்ளனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் 65 சதவீதம் அடர்ந்த வனப்பகுதிகளால் சூழப்பட்ட மாவட்டமாகும். இங்குள்ள மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியான குன்னூர், கோத்தகிரி, கூடலூர் போன்ற பகுதிகளில் யானை, புலி, கரடி, புள்ளிமான் என ஏராளமான வன விலங்குகள் வசித்து வருகின்றன. சமீபகாலமாக, இந்த வனப்பகுதிகளில் வசித்து வரும் விலங்குகள், உணவு தேடி அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் நுழைவது அதிகரித்து வருகிறது.

அந்த வகையில், கூடலூர் அருகே உள்ள மசினகுடி குடியிருப்பு பகுதியில் நேற்று முன்தினம் கரடி ஒனறு புகுந்து அங்குள்ள மக்களை அலற வைத்தது. இந்நிலையில், நேற்று (ஆக.20), குப்பை கழிவுகளை சுத்திகரிப்பு செய்யும் கல்குவாரி பகுதியில் மெலிந்த உடலுடன் சோர்வான நிலையில் ஒரு புலி வந்துள்ளது. அந்த புலியை பார்த்துச் செய்வதறியாமல் திகைத்துப் போன தூய்மை பணியாளர்கள், படபடவென அங்கிருந்து ஓடினர். பின் இதுகுறித்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

குடியிருப்பு பகுதி அருகே வலம் வரும் புலி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சம்பவ இடத்துக்கு வந்த வனத்துறையினர், புலியை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். வயது மூப்பினால் புலி சோர்வாக உள்ளதா? அல்லது உடல்நல பாதிப்பு ஏதேனும் ஏற்பட்டுள்ளதா? எந்த வழியாக புலியை மீட்டு வனப்பகுதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்? என்பது குறித்து அவர்கள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு T 23 என்ற புலி இதே மசினகுடி குடியிருப்புக்குள் வந்து 3 பேரை தாக்கியதில் அவர்கள் உயிரிழந்த துயர சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அதுபோன்று அசம்பாவிதம் ஏதும் நடப்பதற்குள், வனத்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து பேசிய முதுமலை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் அருண் குமார், “புலி உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தவறான தகவல். வேட்டையாடுவதற்கு முன் புலிகளின் உடல் மெலிந்துதான் காணப்படும். இந்த புலி தாயிடம் இருந்து பிரிந்து, தனக்கென வாழ்விடம் தேடி அந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கலாம். புலியை கண்காணிக்க குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், புலி தென்பட்ட பகுதிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்களும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் புலியை கண்டால் உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், பொதுமக்கள் இரவு நேரங்களில் தனியாக வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

