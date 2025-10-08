ETV Bharat / state

நீலகிரி வரையாடு தினம்: உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் விழிப்புணர்வு கண்காட்சி!

வனவிலங்குப் ஆர்வலர் டேவிடார் நினைவாக, அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் அவருடைய பிறந்த நாளான அக்டோபர் 7 ஆம் தேதியை வரையாடுகள் தினமாக அரசு அறிவித்துள்ளது.

நீலகிரி வரையாடு
நீலகிரி வரையாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 8, 2025 at 11:15 AM IST

1 Min Read
நீலகிரி: வரையாடு தினத்தை முன்னிட்டு உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் வரையாடு தின விழிப்புணர்வு கண்காட்சி முகாம் நடைபெற்றது.

நீலகிரி வரையாடுகள் தங்கள் அடர்த்தியான கருப்பு நிற ரோமங்கள் மற்றும் பெரிய வளைந்த கொம்புகளுக்கு பெயர் பெற்றவை. அதிலும் ஆண் வரையாடுகளுக்கு மட்டுமே கொம்புகள் இருக்கும். அவை 60 செ.மீ வரை வளரக் கூடியவை. 1963 ஆம் ஆண்டு டாக்டர். டேவிடார் என்ற வனவிலங்கு ஆர்வலர் (animal activist) நீலகிரி தாஹர் திட்டத்தை தொடங்கினார்.

நீலகிரி வரையாடுகள் அவற்றின் வாழ்விட இழப்பு மற்றும் வேட்டையாடுதலால் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகின்றன. இந்த இனத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் அப்போது நீலகிரி மலை நிலப்பரப்பில் உள்ள பகுதிகளில் வரையாடுகளின் கணக்கெடுப்பை டேவிடார் எடுத்தார்.

மேலும் நீலகிரியில் சுமார் 400 வரையாடுகள் இருப்பதாக அறிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து டேவிடார், 1975ஆம் ஆண்டில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் முழுவதும் நீலகிரி வரையாடு பற்றி நடத்திய விரிவான ஆய்வில் அப்பகுதி முழுவதும் சுமார் 2,200 வரையாடுகள் இருப்பதாக மதிப்பிட்டார்.

வனவிலங்கு ஆர்வலர் டேவிடார் நினைவாகவும், அவரை கௌரவிக்கும் வகையிலும் அவருடைய பிறந்த நாளான அக்டோபர் 7ஆம் தேதியை வரையாடுகள் தினமாக அரசு அறிவித்துள்ளது. அந்த வகையில் நேற்று (அக்.7) நீலகிரி வரையாடு தின விழிப்புணர்வு கண்காட்சி முகாம் உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் நடைபெற்றது. இந்த வரையாடு தின விழிப்புணர்வு கண்காட்சியை நீலகிரி மாவட்ட வன அலுவலர் கௌதம் துவக்கி வைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நீலகிரி வரையாடு மற்றும் அதன் வாழ்விட பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் எடுத்துரைத்தார்.

நீலகிரி வரையாடு தின விழிப்புணர்வு கண்காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைத் தொடர்ந்து முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தின் சார்பில் வன விலங்கு வார விழா குறித்து இணையதளம் வழியாக நடத்தப்பட்ட ஓவியப் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மாணவர்களுக்கு பாராட்டு சான்று மற்றும் நினைவு சின்னம் வழங்கி சிறப்பித்தார்.

இதையும் படிங்க: சாலையில் ஹாயாக உலா வந்த சிறுத்தை! வைரலாகும் வீடியோ!

பின்னர் மாவட்ட வன அலுவலர் தலைமையில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் அனைவரும் நீலகிரி வரையாடு தின விழிப்புணர்வில் தமது பங்களிப்பாக கையெழுத்திடுதல் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர். மேலும், இக்கண்காட்சியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் சுமார் 350 பேரும், சுற்றுலா பயணிகள் சுமார் 100 நபர்களும் சேர்த்து மொத்தம் 450 நபர்கள் பார்வையிட்டு பயன்பெற்றனர்.

