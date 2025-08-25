ETV Bharat / state

சென்னை ஏர்போர்ட்டில் ரூ.20 கோடி மதிப்பிலான கொக்கைனுடன் சிக்கிய நைஜீரிய பெண் பயணி! - NIGERIAN WOMAN COCAINE

கைதான நைஜீரிய பெண் இந்த போதை பொருளை சென்னையில் யாரிடமாவது கொடுக்க வந்தாரா? அல்லது இங்கு தங்கி விற்பனை செய்ய வந்தாரா? என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்த அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

சென்னை விமான நிலையம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை விமான நிலையம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 10:54 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 11:00 PM IST

2 Min Read

சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் 20 கோடி மதிப்புடைய கொக்கைன் போதை பொருளை கடத்தி வந்த நைஜீரிய நாட்டு பெண் கைதான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாட்டில் இருந்து பெரும் அளவில் போதை பொருள் கடத்தி வருவதாக மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள், சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, வெளிநாடுகளில் இருந்து சென்னை வரும் அனைத்து விமான பயணிகளையும் தீவிரமாக கண்காணித்து சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 23) கத்தார் நாட்டு தலைநகர் தோகாவிலிருந்து, கத்தார் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகள் அனைவரையும் மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர்.

அந்த விமானத்தில் ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலிருந்து தோகா வழியாக சென்னை வந்திருந்த நைஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்த 30 வயது இளம்பெண்ணை நிறுத்தி சோதனையிட்டனர். அப்போது அவர் கல்வி விவகாரம் தொடர்பாக சென்னை வந்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் ஆனால், சந்தேகம் அடைந்த அதிகாரிகள் அவரது உடைமைகளை தீவிரமாக ஆராய்ந்தனர்.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் அக்டோபர் 1க்கு பிறகு... நாய் விற்பனை செய்யும் கடைகளுக்கு பறந்த உத்தரவு!

அப்போது அவரது உடைமையில் இருந்த ரகசிய அறைக்குள் கருப்பு நிற பார்சல்களை கைப்பற்றி அதனை சோதனை செய்த போது போதை பொருள் இருந்ததை கண்டுபிடித்தனர்.

தொடர்ந்து சோதித்ததில் அது கொக்கைன் வகை போதை பொருள் என்பது தெரிய வந்தது. அந்தப் பெண் பயணியிடம் இருந்து சுமார் 2 கிலோ கொக்கைன் போதை பொருளை பறிமுதல் செய்தனர். அதன் சர்வதேச மதிப்பு, சுமார் 20 கோடி இருக்கும் என மத்திய போதைபொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்த அந்த பெண்ணை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து இவர் சர்வதேச போதை பொருள் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த நபரா? என்றும், இந்த போதை பொருளை சென்னையில் யாரிடமாவது கொடுக்க வந்தாரா? அல்லது இங்கு தங்கி விற்பனை செய்ய வந்தாரா? என்ற கோணத்திலும் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

இதையடுத்து அவர் மீது போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் அந்த பெண்ணை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் 20 கோடி மதிப்புடைய கொக்கைன் போதை பொருளை கடத்தி வந்த நைஜீரிய நாட்டு பெண் கைதான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாட்டில் இருந்து பெரும் அளவில் போதை பொருள் கடத்தி வருவதாக மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள், சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, வெளிநாடுகளில் இருந்து சென்னை வரும் அனைத்து விமான பயணிகளையும் தீவிரமாக கண்காணித்து சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 23) கத்தார் நாட்டு தலைநகர் தோகாவிலிருந்து, கத்தார் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகள் அனைவரையும் மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர்.

அந்த விமானத்தில் ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலிருந்து தோகா வழியாக சென்னை வந்திருந்த நைஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்த 30 வயது இளம்பெண்ணை நிறுத்தி சோதனையிட்டனர். அப்போது அவர் கல்வி விவகாரம் தொடர்பாக சென்னை வந்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் ஆனால், சந்தேகம் அடைந்த அதிகாரிகள் அவரது உடைமைகளை தீவிரமாக ஆராய்ந்தனர்.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் அக்டோபர் 1க்கு பிறகு... நாய் விற்பனை செய்யும் கடைகளுக்கு பறந்த உத்தரவு!

அப்போது அவரது உடைமையில் இருந்த ரகசிய அறைக்குள் கருப்பு நிற பார்சல்களை கைப்பற்றி அதனை சோதனை செய்த போது போதை பொருள் இருந்ததை கண்டுபிடித்தனர்.

தொடர்ந்து சோதித்ததில் அது கொக்கைன் வகை போதை பொருள் என்பது தெரிய வந்தது. அந்தப் பெண் பயணியிடம் இருந்து சுமார் 2 கிலோ கொக்கைன் போதை பொருளை பறிமுதல் செய்தனர். அதன் சர்வதேச மதிப்பு, சுமார் 20 கோடி இருக்கும் என மத்திய போதைபொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்த அந்த பெண்ணை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து இவர் சர்வதேச போதை பொருள் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த நபரா? என்றும், இந்த போதை பொருளை சென்னையில் யாரிடமாவது கொடுக்க வந்தாரா? அல்லது இங்கு தங்கி விற்பனை செய்ய வந்தாரா? என்ற கோணத்திலும் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

இதையடுத்து அவர் மீது போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் அந்த பெண்ணை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

Last Updated : August 25, 2025 at 11:00 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SMUGGLING AT CHENNAI AIRPORTCHENNAI CRIMEநைஜீரிய பெண் கைதுகொக்கைன்NIGERIAN WOMAN COCAINE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “எங்களை தனியாக கூப்பிடுவார்கள்” - கணியான் கூத்து கலைஞர்கள் யார்? அவர்கள் சந்திக்கும் சிரமங்கள் என்னென்ன?

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.