சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் 20 கோடி மதிப்புடைய கொக்கைன் போதை பொருளை கடத்தி வந்த நைஜீரிய நாட்டு பெண் கைதான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாட்டில் இருந்து பெரும் அளவில் போதை பொருள் கடத்தி வருவதாக மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள், சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, வெளிநாடுகளில் இருந்து சென்னை வரும் அனைத்து விமான பயணிகளையும் தீவிரமாக கண்காணித்து சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 23) கத்தார் நாட்டு தலைநகர் தோகாவிலிருந்து, கத்தார் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகள் அனைவரையும் மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர்.
அந்த விமானத்தில் ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலிருந்து தோகா வழியாக சென்னை வந்திருந்த நைஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்த 30 வயது இளம்பெண்ணை நிறுத்தி சோதனையிட்டனர். அப்போது அவர் கல்வி விவகாரம் தொடர்பாக சென்னை வந்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் ஆனால், சந்தேகம் அடைந்த அதிகாரிகள் அவரது உடைமைகளை தீவிரமாக ஆராய்ந்தனர்.
அப்போது அவரது உடைமையில் இருந்த ரகசிய அறைக்குள் கருப்பு நிற பார்சல்களை கைப்பற்றி அதனை சோதனை செய்த போது போதை பொருள் இருந்ததை கண்டுபிடித்தனர்.
தொடர்ந்து சோதித்ததில் அது கொக்கைன் வகை போதை பொருள் என்பது தெரிய வந்தது. அந்தப் பெண் பயணியிடம் இருந்து சுமார் 2 கிலோ கொக்கைன் போதை பொருளை பறிமுதல் செய்தனர். அதன் சர்வதேச மதிப்பு, சுமார் 20 கோடி இருக்கும் என மத்திய போதைபொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்த அந்த பெண்ணை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து இவர் சர்வதேச போதை பொருள் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த நபரா? என்றும், இந்த போதை பொருளை சென்னையில் யாரிடமாவது கொடுக்க வந்தாரா? அல்லது இங்கு தங்கி விற்பனை செய்ய வந்தாரா? என்ற கோணத்திலும் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
இதையடுத்து அவர் மீது போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் அந்த பெண்ணை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.