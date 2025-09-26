ETV Bharat / state

திமுகவை பாடாய்படுத்தும் முன்னாள், இன்னாள் சபாநாயகர்கள் மோதல்.. உச்சக்கட்ட பரபரப்பில் நெல்லை மாவட்ட அரசியல்!

மாவட்ட பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கிராகாம்பெல் பல தேர்தல்களில் சீட் கேட்டு போராடி வருகிறார். ஒவ்வொரு முறையும் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. கடந்த 2021 தேர்தலில் ராதாபுரம் அல்லது நாங்குநேரி தொகுதியில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்தார். கிடைக்கவில்லை.

பணகுடியில் கிரகாம்பெல் ஆதரவாளர்கள் கொண்டாட்டம்
பணகுடியில் கிரகாம்பெல் ஆதரவாளர்கள் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் முன்னாள், இன்னாள் சபாநாயகர்கள் மோதல், ஒட்டுமொத்த திமுக உடன்பிறப்புகளின் ரத்தத்தையும் சூடாக வைத்திருப்பதாகவே பார்க்க முடிகிறது.

தமிழ்நாட்டின் ஆளும் கட்சியான திமுக கட்சி ரீதியாக மாவட்டங்களை உருவாக்கி அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கும் பொறுப்பாளர்களை நியமனம் செய்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, அரசு நிர்வாக ரீதியாக செயல்பட்டு வரும் ஒரு மாவட்டத்தை அரசியல் கட்சிகள் தங்களது கட்சிப் பணிக்காக இரண்டு முதல் அதிகபட்சம் நான்கு மாவட்டங்களாக பிரித்துள்ளன.

அந்தவகையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை திமுக இதுவரை மத்திய மாவட்டம், கிழக்கு மாவட்டம் என்று இரண்டாக பிரித்து வைத்திருந்தது. பாளையங்கோட்டை, திருநெல்வேலி ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது மத்திய மாவட்டமாகும். நாங்குநேரி, ராதாபுரம் மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய 3 சட்டமன்ற தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது கிழக்கு மாவட்டமாக இருந்து வருகிறது.

மத்திய மாவட்டத்துக்கு அப்துல்வகாப் எம்எல்ஏ மாவட்ட செயலாளராகவும், கிழக்கு மாவட்டத்துக்கு முன்னாள் சபாநாயகர் ஆவுடையப்பன் மாவட்ட செயலாளராகவும் இருந்து வந்தனர். இந்நிலையில் கிழக்கு மாவட்டத்தை இரண்டாக பிரித்து திருநெல்வேலியை 3 மாவட்டங்களாக திமுக உருவாக்கியுள்ளது.

மாவட்ட செயலாளர் எண்ணிக்கையை 3 ஆக உயர்த்திய தலைமை

திருநெல்வேலி கிழக்கு, மேற்கு என இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நாங்குநேரி, ராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய கிழக்கு மாவட்டத்துக்கு திமுக மாவட்ட அவைத்தலைவர் கிரகாம்பெல் மாவட்ட பொறுப்பாளராகவும், அம்பாசமுத்திரம் ஆலங்குளம் (தென்காசி மாவட்டம்) சட்டமன்ற தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய மேற்கு மாவட்டத்துக்கு ஏற்கனவே இருந்த ஆவுடையப்பன் மாவட்ட பொறுப்பாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

ஆவுடையப்பன்
ஆவுடையப்பன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 7 மாதங்களே உள்ள நிலையில் சரியாக செயல்படாத மாவட்ட செயலாளர்களை மாற்றுவது, தேவைப்படும் இடங்களில் கூடுதலாக மாவட்ட செயலாளர்களை நியமிப்பது போன்ற பணியில் திமுக தலைமை ஈடுபட்டு வருகிறது. நேற்றைய தினம் கோவை மாநகர மாவட்ட செயலாளர் கார்த்திக் மாற்றப்பட்டு, புதிய மாவட்ட பொறுப்பாளராக துரை செந்தமிழ்செல்வன் நியமிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று திருநெல்வேலி மாவட்ட செயலாளர் எண்ணிக்கையை 3 ஆக உயர்த்தி உள்ளது திமுக தலைமை. திருநெல்வேலி மாவட்ட திமுக திடீரென பிரிக்கப்பட்டதன் பின்னணி குறித்து விசாரித்தபோது, பல்வேறு உள்கட்சி பிரச்னைகள் தான் காரணம் என்பது தெரிய வருகிறது.

இதுகுறித்து பெயர் வெளியிட விரும்பாத திருநெல்வேலி மாவட்ட திமுக நிர்வாகி கூறியதாவது:

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே பல கோஷ்டி பூசல்கள் இருந்து வருகிறது. மாநகரம், மாவட்டம், ஒன்றியம், பேரூர் என அனைத்து பிரிவுகளிலும் உள்கட்சி பூசல் காணப்படுகிறது. மாநகரில் நடந்த திமுக உள்கட்சி பூசலால், தற்போதைய மத்திய மாவட்ட பொறுப்பாளர் அப்துல் வகாப்பின் பதவியே பறிபோனது.

ஆவுடையப்பனுக்கும், அப்பாவுவுக்கும் ஏழாம் பொருத்தம்

மேலும் திருநெல்வேலி மாநகராட்சி மேயராக இருந்த சரவணனும் உள்கட்சி பூசலால் மேயர் பதவியை இழந்தார். இதுதவிர கிழக்கு மாவட்ட திமுகவில் மாவட்ட செயலாளர் ஆவுடையப்பன் ஒரு கோஷ்டியாகவும், ராதாபுரத்தை சேர்ந்த சபாநாயகர் அப்பாவு ஆதரவாளர்கள் தனியாக ஒரு கோஷ்டியாகவும் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக திமுகவில் ஆவுடையப்பனுக்கும், சபாநாயகர் அப்பாவுவுக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு, மறைமுகமாக மோதல் நீடித்து வருகிறது. ஆவுடையப்பன் நியமிக்கும் நிர்வாகிகளுக்கு சபாநாயகர் அப்பாவு ஒத்துழைப்பு அளிப்பது இல்லை. அதேப்போல் சபாநாயகர் ஆதரவாளர் பதவி பெறும் நபர்களை ஆவுடையப்பன் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. இதனால் கிழக்கு மாவட்டத்தில் தேர்தல் பணிகள் தொய்வடையும் நிலை ஏற்பட்டது.

அப்துல்வகாப்
அப்துல்வகாப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தன்னுடைய மகனுக்கு சீட் கேட்டு அழுத்தம்

ஒருவேளை அப்பாவு மீண்டும் போட்டியிட்டால் ஆவுடையப்பன் தரப்பினர் எதிராகவே செயல்படுவார்கள் என்கிற பேச்சு அடிபட்டது. எனவே வரும் 2026 தேர்தலில் ராதாபுரம் தொகுதிக்கு சபாநாயகர் அப்பாவுவுக்கு மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்க கூடாது என ஆவுடையப்பன் தரப்பு திமுக தலைமையிடம் வலியுறுத்தியுள்ளது. மேலும் ராதாபுரம் தொகுதியில், முன்னாள் எம்.பி ஞானதிரவியம் தனக்கு அல்லது தன்னுடைய மகனுக்கு சீட் வேண்டும் என்று அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறார்.

இது ஒருபுறம் இருக்க தற்போது மாவட்ட பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கிராகாம்பெல் கடந்த பல பொதுத்தேர்தல்களில் தனக்கு சீட் கேட்டு போராடி வருகிறார். ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் அவருக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. கடந்த 2021 தேர்தலில் ராதாபுரம் அல்லது நாங்குநேரி தொகுதியில் போட்டியிட எப்படியும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என, எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார். ஆனால் கிடைக்கவில்லை. இறுதியாக கடந்த 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலில் திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டு போராடினார். அதிலும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

பண ரீதியாகவும் செல்வாக்கு படைத்தவர்

இதனால் கிராகாம்பெல் திமுக தலைமை மீது கடுமையான அதிருப்தியில் இருந்தார். கட்சியில் அவர் கிழக்கு மாவட்ட அவைத் தலைவராக இருந்தார். அடிப்படையில் இவர் ஒரு கல்வியாளர் ஆவார். இவரது பெயரில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. பண ரீதியாகவும் செல்வாக்கு படைத்தவர். எனவே ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் சீட் கேட்டு பணம் செலவு செய்தார்.

ஆனாலும் ஏமாற்றமே மிஞ்சியதால் இறுதியாக 2026 தேர்தல் வரை பொறுத்திருப்போம். அப்போதும் ஏமாற்றப்பட்டால் கட்சி தாவிவிடலாம் என்கின்ற மனநிலைக்கு சென்று விட்டார். குறிப்பாக, கிராகம்பெல்லின் நெருங்கிய உறவினர் ஒருவர் நடிகர் விஜய்யின் தவெகவில் இருந்து வருவதால் விரைவில் கிராகம்பெல்லும் தவெகவுக்கு தாவலாம் என்று கூறப்பட்டது. இந்த சூழலில் தான் அவருக்கு திமுகவில் செல்வாக்கான பதவியான மாவட்டப் பொறுப்பாளர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், கிராம்பெல் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

கிராகாம்பெல்
கிராகாம்பெல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எம்எல்ஏ சீட் கிடைக்கவும் வாய்ப்பு

மேலும் மாவட்ட பொறுப்பாளர் பதவி கிடைத்திருப்பதால் அதன் மூலம் அடுத்த கட்டமாக எம்எல்ஏ சீட் கிடைக்கவும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் மாவட்ட பொறுப்பாளர் பதவி வழவ்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் கட்சியில் பழையதை மறந்து விட்டு, தேர்தலில் திமுக வெற்றிக்கு கடுமையாக உழைப்பார் இதன் மூலம் கிழக்கு மாவட்டத்தில் நிலவிய உள்கட்சிப் பூசல் விலகும் என்பது திமுக தலைமையின் கணக்காக இருக்கலாம். இவ்வாறு அந்த நிர்வாகி கூறினார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டதன் மூலம் திமுகவில் ஒட்டுமொத்தமாக மாவட்ட செயலாளர்கள் எண்ணிக்கை 77 ஆக உயர்ந்துள்ளது. சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி வரக்கூடிய நாட்களிலும் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் மாற்றம் இருக்கும் என தலைமை வட்டாரத்தில் பரவலாக பேசப்படுகிறது.

