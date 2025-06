ETV Bharat / state

'ஜூன் 3' செம்மொழி நாள்... அடுக்கடுக்கான தீர்மானங்கள்: பொதுக்குழுவில் ஆர்ப்பரித்த திமுக நிர்வாகிகள்!! - DMK GENERAL COMMITTEE MEETING

கோப்புப்படம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : June 1, 2025 at 11:39 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 11:55 AM IST

மதுரை: திமுக பொதுக்குழுவில் மறைந்த தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் குமரி ஆனந்தன் உள்ளிட்டோரின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது. மதுரை - மேலூர் சாலை, உத்தங்குடி பகுதியில் திமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கூட்டத்தில் 3000-க்கும் மேற்பட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் என 7000 ஆயிரம் பேர் கலந்துகொண்டுள்ளனர். காலை 10 மணிக்கு பொதுக்குழு கூட்டம் தொடங்கிய நிலையில், மறைந்த தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த், குமரி ஆனந்தன் உள்ளிட்டோரின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து தீர்மானம் வாசிக்கப்பட்டது. இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி ரஷ்யா சென்றுள்ளதால் கலந்துகொள்ளவில்லை. மற்ற துணைப் பொதுச்செயலாளர்களான திருச்சி சிவா, ஐ.பெரியசாமி, அந்தியூர் செல்வராஜ், ஆ.ராசா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இந்த பொதுக்குழுவில் மாற்றுத்திறனாளிகள் அணி, கல்வியாளர் அணி என திமுகவில் உள்ள அணிகளின் எண்ணிக்கையை 25 உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த ஆண்டு முதல் முன்னாள் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் பிறந்த நாளான ஜூன் 3ஆம் தேதி செம்மொழி நாளாக கொண்டாடப்படும் என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

