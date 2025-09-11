சாலையில் கிடந்த ரூ.1.25 லட்சத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த முதியவர்... குவியும் பாராட்டு!
மன்னார்குடி சாலையில் தவற விட்ட பணத்தை நேர்மையாக எடுத்து வந்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த முதியவருக்கு பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.
Published : September 11, 2025 at 6:38 AM IST
திருவாரூர்: சாலையில் கிடந்த ரூ.1.25 லட்சத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த முதியவரின் செயலுக்கு சமூக வலைத்தளத்தில் பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.
திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி கனகாம்பாள் கோவில் தெருவை சேர்ந்த பார்த்திபன். இவர் ரூ.1 லட்சத்து 25 ஆயிரம் பணத்தை தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் வைத்து கோயிலுக்கு சென்று விட்டு, மீண்டும் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார். அப்போது, மன்னார்குடி ருக்மணி பாளையம் சாலையில் அவர் வந்து கொண்டிருந்த போது, பணம் வைத்திருந்த பை கீழே தவறி விழுந்துள்ளது.
அதனை அறியாத பார்த்திபன், வீட்டிற்கு சென்று பார்த்த போது பணப் பையை காணாவில்லை. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த பார்த்திபன், சாலையில் வந்த வழியே மீண்டும் சென்று தேடிப் பார்த்துள்ளார். ஆனால் பணம் கிடைக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது. தொடர்ந்து, இரு சக்கர வாகனத்தில் கொண்டு வந்த பணம் காணாமல் போனது குறித்து மன்னார்குடி நகர காவல் நிலையத்தில் பார்த்திபன் புகார் அளித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், மன்னார்குடி அருகே அஷேசம் கிராமத்தை சேர்ந்த கண்ணதாசன் என்ற முதியவர், ருக்மணி பாளையம் சாலையில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க் அருகே நடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது ரோட்டில் பை கிடந்ததை கவனித்துள்ளார். சாலையில் கிடந்த அந்த பையை எடுத்துப் பார்த்த போது, அதில் கட்டுக்கட்டாக பணம் இருந்துள்ளது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த முதியவர் கண்ணதாசன், உடனடியாக அந்த பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு மன்னார்குடி காவல் நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்த காவலர்களிடம் நடந்ததைக் கூறி பணத்தையும் ஒப்படைத்துள்ளார். முதியவர் கண்ணதாசனின் செயலுக்கு அங்கிருந்த காவலர்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர். பின்னர், பணம் காணாமல் போனதாக புகார் அளித்த பார்த்திபனை வர வழைத்த போலீசார், ரூ. 1 லட்சத்து 25 ஆயிரத்தை மன்னார்குடி காவல் ஆய்வாளர் ராஜேஷ் கண்ணன் முன்னிலையில் ஒப்படைத்தனர்.
இந்த நிலையில், சாலையில் தவற விட்ட பணத்தை நேர்மையாக எடுத்து வந்து காவல் ஆய்வாளரிடம் ஒப்படைத்த முதியவருக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.