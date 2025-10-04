10 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய புதிய கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிப்பு!
முழு உருவம் கொண்டதாக 12 சென்டி மீட்டர் உயரம் 18 சென்டி மீட்டர் சுற்றளவு மற்றும் 16 சென்டி மீட்டர் உயரம் 22 சென்டி மீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட இரண்டு கருவிகள் கண்டறியப்பட்டன.
Published : October 4, 2025 at 2:57 PM IST
மதுரை: மதுரை அருகே குன்னங்குடிபட்டியில் 10 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தையதாக கருதப்படும் புதிய கற்கால கருவிகள் சில்லுகளாகவும், உருவத்துடனும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் கருங்காலக்குடி ஊராட்சி அருகே உள்ள குன்னங்குடிபட்டி கிராமத்தில் புதிய கற்கால கருவிகள் பலவற்றை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இக்கள ஆய்வில் ஈடுபட்ட சிற்பத்துறை ஆய்வாளர் பேராசிரியர் தேவி அறிவுச்செல்வம் கூறுகையில், "புதிய கற்கால கருவிகளை உருவாக்கிய தொல்லியல் தளங்களான கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கப்பலவாடி, வரட்டனப்பள்ளி, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்ணமண்டியில் புதிய கற்கால பண்பாடு இருந்துள்ளது தெரிய வருகிறது.
தற்போது அகழாய்வு செய்யப்பட்ட மயிலாடும்பாறை கீழ்ணமண்டி, மூலப்பாளையம், வலசை, சென்னானூர் போன்ற தொல்லியல் தளங்களும் புதிய கற்கால பண்பாட்டை பற்றிய தகவல்களை தருகின்றன. ஆனால் கரிம கதிரியக்க காலக்கணக்கீடுகள் இல்லாத காரணத்தால் புதிய கற்கால பண்பாட்டு எல்லையை வரையறை செய்ய இயலவில்லை. ஆனால் கர்நாடகாவின் சந்தன கல்லு குப்பல் போன்ற இடங்களில் காலப்பகுப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதைப் பற்றிய விரிவான விவரங்களை அண்மையில் தமிழ்நாடு அரசு, 'தமிழக தொல்லியல் தளங்களின் அண்மைக்கால அறிவியல் கால கணக்கீடுகள்' என்ற நூலாக வெளியிட்டுள்ளது. ஏற்கனவே வைகை ஆற்றங்கரையோரத்தில் இருக்கும் துவரிமான் பகுதியில் புதிய கற்கால கருவிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
அந்த வகையில் இப்பொழுது மதுரை மாவட்டம் கருங்காலக்குடி அருகே உள்ள குன்னங்குடிபட்டியில் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக கருதப்படும் புதிய கற்கால கருவிகள் சில்லுகளாகவும், உருவத்துடனும் இப்பகுதி முழுவதும் விரவிக் கிடக்கின்றன. அவற்றில் முழு உருவம் கொண்டதாக 12 சென்டி மீட்டர் உயரம் 18 சென்டி மீட்டர் சுற்றளவு மற்றும் 16 சென்டி மீட்டர் உயரம் 22 சென்டி மீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட இரண்டு கருவிகள் கண்டறியப்பட்டன.
மலையாண்டி மலையின் அடிவாரத்தில் குரங்கு நீர் ஊற்று என்ற ஊற்றும் உள்ளது. புதிய கற்கால கருவிகளை கூர்மையாக்கும் தளமாக இந்த மலையாண்டி மலை இருந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. இம்மலையின் மறுபுறமானது இன்றும் மக்களின் வாழ்விடப் பகுதியாக உள்ளது. குன்னங்குடிபட்டியில் மலை ஒன்றும் உள்ளது. இது மலையாண்டி கோயில் மலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மலையில் 50 மீட்டர் உயரத்தில் குகை அமைப்பும் அதில் கருங்கல், மணல் கொண்டு இரண்டு அறைகளாக பிரிக்கப்பட்ட பகுதியும் உள்ளது. இம் மலைப் பாறையின் மீது சமீபத்திய தமிழ் எழுத்துக்கள் சில இரண்டு வரிகளில் ஷ வூ வ என செதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த மலை அடிவாரத்தில் 5 ஏக்கருக்கும் அதிகமான நிலப்பரப்பில் தொப்பிகல், குடைகல் அமைப்பு முறையைத் தவிர்த்து மற்ற பெருங்கற்கால சின்னங்களான கல்திட்டை, கல்பதுக்கை, கல்வட்டம் என 100-க்கும் மேல் காணப்படுகின்றன. இங்கு கிடைத்த புதிய கற்கால கருவிகளின் காலத்தை தொல்லியல் அறிஞர் சொ சாந்தலிங்கம் உறுதி செய்துள்ளார் என தேவி அறிவுச்செல்வம் குறிப்பிட்டார்.