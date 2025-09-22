ETV Bharat / state

ஆட்டுக்குட்டியை கடித்து குதறிய தெரு நாய்கள்!

நெல்லை உழவர் சந்தை அருகே தெருநாய்கள் ஒன்று சேர்ந்து கடித்து குதறியதில், மேய்ந்து கொண்டிருந்த ஆட்டுக்குடியை உயிரிழந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 3:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: சாலையில் மேய்ந்து கொண்டிருந்த ஆட்டுக்குடியை தெருநாய்கள் ஒன்று சேர்ந்து கொடூரமாக கடித்து குதறிய சம்பவம் பொதுமக்களை பெரும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி டவுன் கண்டியபேரி உழவர் சந்தை அருகே வசிக்கும் விவசாயிகள், ஆடுகளையும், மாடுகளையும் வளர்த்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் நேற்று மாலை உழவர் சந்தை பகுதி அருகே தாய் ஆடு ஒன்றுடன் 10-க்கும் மேற்பட்ட குட்டிகள் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன. அப்போது அந்த வழியாக நான்கிற்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்கள் கூட்டமாக வந்தன. தெருநாய்களை பார்த்த ஆடுகள் அலறி அடித்து அங்கிருந்து விவசாய நிலத்திற்குள் ஓட தொடங்கின.

ஆனால், இதனை கவனிக்காத ஒரு குட்டி மட்டும் தெரு நாய்களிடம் சிக்கிக் கொண்டது. தெரு நாய்கள் ஒன்று சேர்ந்து அந்த ஆட்டுகுட்டியை கடித்து குதற தொடங்கின. இதைப் பார்த்த சில ஆடுகள் அங்கேயே நின்று குட்டியை காப்பாற்ற முயன்றன.

ஆட்டுக்குட்டியை கடித்து குதறும் தெருநாய்கள்
ஆட்டுக்குட்டியை கடித்து குதறும் தெருநாய்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இருப்பினும் அசராத தெருநாய்கள் ஆட்டுகுட்டியை தொடர்ந்து கை, கால், வயிறு பகுதிகளில் கடித்து குதறின. அதில் வலி தாங்க முடியாமல் ஆட்டுக்குடி அலறி துடித்தது. பின், அங்கு வந்த பொதுமக்கள் நாய்களை துரத்த முயற்சி செய்தும், அவை அங்கிருந்து செல்லாமல் கூடுதல் நாய்களுடன் சேர்ந்து ஆட்டுக்குட்டியை கடித்து குதறின. வலியில் கத்தி அலறிய ஆட்டுகுட்டி ஒரு கட்டத்தில் மயங்கி விழுந்தது. இதையடுத்து அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் நாய்களை விரட்டி அடித்தனர். பின் அந்த ஆட்டுக்குடியை கால்நடை மருத்துவரிடம் தூக்கிச் சென்ற போது அது உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர்.

இதையடுத்து அந்த குட்டியின் உரிமையாளர் வேதனையுடன் அதனை உடலை நிலத்தில் புதைத்தார். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி பார்ப்பவர்கள் நெஞ்சத்தை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. சமீப காலமாகவே தெரு நாய்கடி சம்பவம் தமிழகத்தில் தலைவிரித்து ஆடுகிறது. பள்ளிக்கு செல்லும் குழந்தைகள், கல்லூரிக்கு செல்லும் மாணவர்கள், சாலையில் நடந்து செல்லும் பெரியவர்களை தெருநாய்கள் குறிவைத்து கடித்து குதறும் சம்பவங்கள் அதகளவில் நடந்து வருகின்றன.

இதையும் படிங்க: டிரிப்புக்கு போவதுபோல் கும்பலாக போதை மாத்திரை கடத்தல்: ’அலேக்’காக தூக்கிய தனிப்படை போலீசார்!

இந்த நிலையில் தெருநாய்கள் ஒன்று சேர்ந்து கால்நடைகளை கடிக்க தொடங்கியுள்ள சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

திருநெல்வேலிதெருநாய்ஆட்டுக்குடியை கடித்த தெருநாய்STREET DOG BITES GOAT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.