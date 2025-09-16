திருச்செந்தூருக்கு பாதயாத்திரை சென்றவர் வெட்டிக் கொலை: 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை

திருச்செந்தூருக்கு பாதயாத்திரை சென்றவர் வெட்டிக் கொலை: 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை
திருச்செந்தூரில் முன்பகை காரணமாக நடந்த பயங்கர கொலை சம்பவத்தில் 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 16, 2025 at 5:56 PM IST
திருச்செந்தூர்: திருச்செந்தூருக்கு பாதயாத்திரை சென்ற நபரை வழிமறித்து வெட்டிக் கொலை செய்த வழக்கில் 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனையும், தலா ரூ.10 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நெல்லை கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள வாகைகுளத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்வராஜ் (44). இவருக்கும், அதே ஊரைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணன் என்பவருக்கும் குடும்ப ரீதியாக பல ஆண்டுகளாக பகை இருந்து வந்துள்ளது. 1999ஆம் ஆண்டு கிருஷ்ணனின் அண்ணன் மூக்கன் என்பவர் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு, செல்வராஜின் தந்தை வேம்பு உதவியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அது முதலாகவே, இரு குடும்பத்திற்கும் இடையே பகை நீடித்து வந்துள்ளது. இதற்கு பழிக்குப் பழியாக, 2000-ம் ஆண்டு வேம்புவை கிருஷ்ணனும், அவரது கூட்டாளிகளும் வெட்டிக் கொலை செய்துள்ளனர். அதன் பிறகு, கிருஷ்ணனை நீதிமன்றத்திற்கு அருகே செல்வராஜ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் வெட்டிக் கொலை செய்ய முயன்றனர். இந்த தொடர் முன்விரோதம் காரணமாக இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பதற்றம் நீடித்து வந்தது.
இந்த சூழலில், கடந்த 24.01.2013 அன்று செல்வராஜ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் நடைபயணமாக திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர். மறுநாள் (25.01.2013) அதிகாலை சுமார் 1 மணியளவில், பிராஞ்சேரி கரையடி மாடசாமி கோவில் அருகே அவர்கள் உணவு அருந்திக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அங்கு அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வந்த கிருஷ்ணன், சவரிமுத்து, பாக்கியராஜ், விஜய் ஆகிய நான்கு பேரும் சேர்ந்து, செல்வராஜை சரமாரியாக வெட்டினர். இதில் பலத்த காயமடைந்த செல்வராஜ், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து 4 பேரையும் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கானது, நெல்லை மாவட்ட 1வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கின் இறுதிகட்ட விசாரணை, நீதிபதி செல்வம் முன்பு இன்று நடைபெற்றது. அப்போது, அரசு தரப்பு வழக்கறிஞராக கருணாநிதி ஆஜராகி வாதாடினார். வழக்கு விசாரணையின் போதே, முக்கிய குற்றவாளியான கிருஷ்ணன் இறந்துவிட்டதால், அவர் வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவதாக நீதிபதி தெரிவித்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து, குற்றம்சாட்டப்பட்ட சவரிமுத்து, பாக்கியராஜ், விஜய் ஆகிய மூன்று பேர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால், அவர்கள் மூவருக்கும் ஆயுள் தண்டனையும், தலா ரூ.10,000 அபராதமும் விதித்து நீதிபதி தீர்பளித்தார். அபராதத் தொகையைக் கட்டத் தவறினால், கூடுதலாக ஓராண்டு சிறைத் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.