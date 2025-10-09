மகனுடன் உறவில் இருந்த பெண்னை கொலை செய்த முதியவருக்கு ஆயுள் தண்டனை! நெல்லை நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு!
Published : October 9, 2025 at 2:27 PM IST
திருநெல்வேலி: மகனுடன் திருமணத்தை மீறிய உறவு இருந்த பெண்ணை கொலை செய்தவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
அம்பாசமுத்திரம் அருகே பிரம்மதேசத்தை சேர்ந்தவர் விஜி (37). இவருக்கு திருமணம் ஆகி ஒரு மகன் உள்ளார். இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நாலாயிரம் முத்து (40) என்பவருக்கும் திருமணத்தை மீறிய உறவு இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதை அறிந்த நாலாயிரம் முத்துவின் தந்தை சண்முகவேல் (66) தனது மகனுடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என விஜியை பல முறை எச்சரித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும் தொடர்ந்து இருவரும் பழகி வந்த காரணத்தால் ஆத்திரம் அடைந்த சண்முகவேல் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 6 ஆம் தேதி விஜி தனது கைக்குழந்தையுடன் வீட்டு முன்பு பேசிக் கொண்டிருந்த போது சண்முகவேல் அவரை கொலை செய்தார். இதனை தடுக்கச் சென்ற விஜியின் சகோதரி ராமலட்சுமிக்கும் வெட்டு விழுந்தது, அவர் பலத்த காயத்துடன் உயிர் தப்பினார்.
பின்பு, ராமலக்ஷ்மி அளித்த புகார்பேரில் அம்பாசமுத்திரம் போலீசார் சண்முகவேலை கைது செய்தனர். புலன் விசாரணையின் முடிவில் நீதிமன்றத்தில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. திருநெல்வேலி மகிளா நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கின் விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில், சண்முகவேலுக்கு எதிரான குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு நீதிபதி ராமலிங்கம் நேற்று தீர்ப்பு வழங்கினார்.
அதன்படி சண்முகவேலுக்கு இந்திய தண்டனை சட்டம் 302-ன் கீழ் ஆயுள் தண்டனையும் ரூபாய் 10,000 அபராதம் விதித்தார். மேலும் சட்டப்பிரிவு 307ன் கீழ் தனியாக 10 வருடம் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும் ரூபாய் 5000 அபராதமும் விதித்தார். அதே போல் IPC 341ன் கீழ் ஒரு மாதம் சாதாரண சிறை தண்டனை மற்றும் ரூபாய் 100 அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.
மேற்கண்ட குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட சிறைதண்டனைகள் அனைத்தும் தொடர்ச்சியாக (Consecutively) அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும் அவற்றை அனுபவித்து முடித்த பின் IPC 302 -ன் கீழ் விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை அமலுக்கு வரும் எனவும் நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்தார்.
இதனிடையே, இந்த வழக்கில், திறம்பட சாட்சிகளை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி குற்றவாளிக்கு தண்டனை பெற்று தந்த அம்பாசமுத்திரம் உட்கோட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சதீஷ்குமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிலம்பரசன் பாராட்டினார்.