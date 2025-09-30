கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் இயற்கையானதாக தெரியவில்லை - ஹேமமாலினி எம்.பி.
விஜய் போன்ற மிகப்பெரிய நடிகர் வருவதற்கு இத்தனை சிறிய இடத்தை எப்படி ஒதுக்கினார்கள் என்பது புரியவில்லை என பாஜக எம்.பி. ஹேமமாலினி கூறினார்.
Published : September 30, 2025 at 6:44 PM IST
கரூர்: கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசல் சம்பவம் இயற்கையானதாக தெரியவில்லை என்றும், ஏதோ மர்மம் இருப்பது போல உள்ளது எனவும் பாஜக எம்.பி. ஹேமமாலினி தெரிவித்தார்.
கரூரில் கடந்த சனிக்கிழமை தவெக பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்த, முன்னாள் நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் தமிழக அரசு குழு அமைத்துள்ளது. எனினும், இந்த விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என தவெக சார்பில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி அறிக்கை அளிக்க பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை சேர்ந்த 8 எம்.பி.க்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், அக்குழுவைச் சேர்ந்த ஹேமமாலினி, அனுராக் தாகூர், தேஜஸ்வி சூர்யா, பிரஜ்லால், ரேகா சர்மா, ஸ்ரீகாந்த், அப்ரஜிதா சரங்கி, மகேஷ் குமார் ஆகியோர் கரூருக்கு இன்று வந்தனர்.
கோவை விமான நிலையம் வந்த அவர்கள், அங்கிருந்து இன்று காலை 11 மணியளவில், கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு சென்றனர். அங்கு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி சிகிச்சை பெற்று வருவோரிடம் அவர்கள் பேசினர்.
பின்னர், சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்திற்கு நேரில் சென்று, அங்குள்ள மக்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். அவர்களுக்கு பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அண்ணாமலை ஆகியோர் மொழிபெயர்ப்பு செய்தனர்.
இதையடுத்து, அந்தக் குழுவினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர். அப்போது ஹேமமாலினி கூறுகையில், "இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலேயே இப்படியொரு மோசமான கூட்டநெரிசல் சம்பவம் நடந்ததில்லை. சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள், பெண்கள், இளைஞர்கள் இந்த கூட்டநெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். பாதிக்கப்பட்டவர்களையும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரையும் சந்தித்து பேசினோம். மனது மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது.
இனியும் இப்படியொரு சம்பவம் எங்குமே நடக்கக்கூடாது. சம்பவம் நடந்த இடத்தை சென்று பார்த்தோம். அது மிகவும் குறுகலாக இருக்கிறது. விஜய் போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர், புகழ் பெற்ற ஒருவருக்கு இவ்வளவு சிறிய இடத்தை எப்படி கொடுத்தார்கள் எனத் தெரியவில்லை. அந்த இடத்தில் 10,000 பேர் கூட நிற்க முடியாதது போல உள்ளது. ஆனால், அதில் 30 ஆயிரம் பேர் வரை சென்றிருக்கிறார்கள்.
அதேபோல, அடிக்கடி மின்வெட்டு ஏற்பட்டதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கூறுகிறார்கள். இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த சம்பவம் இயற்கையாக நடந்தது போல தெரியவில்லை. ஏதோ மர்மம் உள்ளது போல தெரிகிறது. தொடர்ந்து நாங்கள் விசாரிக்கிறோம். பெரிய இடம் கொடுத்திருந்தால், இப்படியொரு சம்பவமே ஏற்பட்டிருக்காது" என ஹேமமாலினி கூறினார்.