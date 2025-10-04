தமிழக அரசின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் விசாரணை - பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான தேசிய ஆணையம் உறுதி!
கரூர் சம்வபத்தில் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வுடன் இருந்திருந்தால், உயிரிழப்புகளை தவிர்த்திருக்கலாம் என்று பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான தேசிய ஆணையத்தின் தலைவர் கிஷோர் மக்வானா தெரிவித்தார்.
Published : October 4, 2025 at 5:08 PM IST
கரூர்: கரூர் துயர சம்பவத்தில் தமிழக அரசு வழங்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடரும் என்று பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான தேசிய ஆணையத்தின் தலைவர் கிஷோர் மக்வானா தெரிவித்தார்.
கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி நடந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பரப்புரையின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அதில், 13 பேர் பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள்.
கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களில் அதிகமானோர் பட்டியலின வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ள பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான தேசிய ஆணையத்தின் தலைவர் கிஷோர் மக்வானா தலைமையிலான குழுவினர் நேற்று (அக.3) இரவு கரூர் வந்தடைந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று (அக்.4) காலை 10 மணியளவில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்ட வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். தொடர்ந்து, அப்பகுதி மக்களிடம் சம்பவம் குறித்து கேட்டறிந்தனர்.
பின்னர், பட்டியலின மக்கள் அதிகளவில் உயிரிழந்த ஏமூர் புதூர் கிராமத்திற்கு சென்ற குழு, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திடம் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, பெண் ஒருவர் கதறி அழுத நிலையில், அவருக்கு ஆணையத்தின் தலைவர் கிஷோர் மக்வானா ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூரில் நடந்த தவெக கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 பேருக்கும் எனது சார்பாகவும், பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான தேசிய ஆணையத்தின் சார்பாகவும் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான தேசிய ஆணையத்தின் தலைவராக இருப்பதால் தான், என்னால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களை சந்தித்து, அவர்களின் துயரத்தில் பங்கெடுத்துக் கொள்ள முடிந்தது. குறிப்பாக, பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து குடும்பங்களையும் சந்தித்து, அவர்களுடன் அமர்ந்து பேச முடிந்தது.
கரூரில் நடந்த சம்பவம் பெரும் வேதனையை அளிக்கிறது. நாம் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வுடன் இருந்திருந்தால், உயிரிழப்பைத் தவிர்த்திருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது. எனவே, மீண்டும் ஒருமுறை எனது இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சம்பவத்தை முறையாக விசாரணை செய்து, மீண்டும் இது போன்ற ஒரு துயர சம்பவம் நிகழாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
மேலும், கரூர் சம்பவத்தில் முறையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். கூட்ட நெரிசலில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை கிடைக்க வேண்டும் என ஆணையம் தரப்பில் கேட்டுக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும் ஏழைகள், அவர்களுக்கு கட்டாயம் எதாவது செய்ய வேண்டும். தவெக கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பான முழு அறிக்கையை தமிழக அரசிடம் கேட்டுள்ளோம். அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் விசாரணையைத் தொடர்வோம்” எனத் தெரிவித்தார்.