தவெக பரப்புரை கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு விவகாரம் - தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையம் நேரில் விசாரணை!
கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த பட்டியலினத்தவர் வசிக்கிற பகுதிகளான ஏமூர், புதூர் கிராம பகுதிகளுக்கு சென்ற குழு, உயிரிழந்த 5 பேரின் குடும்பத்தினர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
Published : October 4, 2025 at 12:06 PM IST
கரூர்: தவெக பரப்புரையின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையத்தின் தலைவர் கிஷோர் மக்வானா தலைமையிலான குழு நேரில் விசாரணை நடத்தியுள்ளது.
கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27-ம் தேதி நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பரப்புரையின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த 41 பேரில், 13 பேர் பட்டியல் இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். இதையடுத்து உயிரிழந்தவர்களில் அதிக பேர் பட்டியல் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், இச்சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ள தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையத்தின் தலைவர் கிஷோர் மக்வானா தலைமையிலான குழுவினர் நேற்று (அக். 3) வெள்ளிக் கிழமை இரவு கரூர் வந்தடைந்தனர்.
அவர்கள் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு நேரில் சென்று, அப்பகுதி மக்களிடம் அன்றைய தினம் (செப். 27) நடந்தவை குறித்தும், அவர்கள் நேரில் கண்டவை குறித்தும் கேட்டறிந்தனர். இதையடுத்து அவர்கள் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பொதுமக்கள் உயிரிழந்த இடமான வேலுச்சாமிபுரத்தில் இன்று (அக். 4) காலை 10 மணி அளவில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். பின்னர் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளவர்களை சந்தித்து நலம் விசாரித்து அவர்களிடமும் சம்பவம் எவ்வாறு நடந்தது என்பது குறித்து கேட்டறிந்தனர்.
தொடர்ந்து கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த பட்டியலினத்தவர் வசிக்கிற பகுதிகளான ஏமூர், புதூர் கிராம பகுதிகளுக்கு சென்ற குழு, உயிரிழந்த 5 பேரின் குடும்பத்தினர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டது.
ஏமூர் புதூர் கிராமத்திற்கு சென்ற அவர்கள், அங்கு நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த அருக்காணி உள்ளிட்ட 5 பேரின் குடும்பத்தினரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
முன்னதாக, இந்த உயிரிழப்பு விவகாரம் குறித்து முறையான விசாரணை மேற்கொண்டு அறிக்கை சமர்பிக்க, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது.
மேலும், கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியைச் சேர்ந்த ஹேமமாலினி, அனுராக் தாகூர், தேஜஸ்வி சூர்யா, பிரஜ்லால், ரேகா சர்மா, ஸ்ரீகாந்த், அப்ரஜிதா சரங்கி, மகேஷ் குமார் ஆகியோர் அடங்கிய குழு கரூருக்கு நேரில் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து விசாரணை நடத்தியது.
அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஹேமமாலினி, இந்த சம்பவம் இயற்கையாக நடந்தது போல தெரியவில்லை. ஏதோ மர்மம் உள்ளது போல தெரிகிறது. தொடர்ந்து நாங்கள் விசாரிக்கிறோம் என்றும் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.