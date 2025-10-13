'திமுக ஆட்சிக்கு இன்னும் 177 நாட்களில் முடிவுரை... முடியாததை செய்து முடிப்பவர் அமித்ஷா' - நயினார் நாகேந்திரன்!
75 ஆண்டு காலமாக யாராலும் தொட முடியாமல் இருந்த 370-வது சட்டப்பிரிவை நீக்கி சாதனை படைத்த அமித்ஷா, தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியை நிச்சயம் வீட்டுக்கு அனுப்புவார் என நயினார் நாகேந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 13, 2025 at 3:03 PM IST
மதுரை: திமுக ஆட்சிக்கு இன்னும் 177 நாட்களில் முடிவுரை எழுதப்படும் என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் 'தமிழகம் தலை நிமிர, தமிழனின் பயணம்' என்ற தலைப்பில் பிரச்சார பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார். மதுரையில் நேற்று இந்த பயணம் தொடங்கிய நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "தூங்கா நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த மண்ணில், தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற திமுக ஆட்சியை தூக்கி எறிகிற நாளாக இன்றைய முகூர்த்த இருக்கும். என்னை வாழ்த்திய அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திமுக ஆட்சி முடிவுக்கு வர இன்னும் 177 நாட்கள் தான் இருக்கிறது.
இந்த சுற்றுப் பயணத்தின் நோக்கம், இந்த விடியாத அரசு மக்கள் விரோத திமுக அரசை வீட்டுக்கு அனுப்புவதுதான். திமுக ஆட்சியை வீட்டிற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றால், எல்லோரும் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும். எல்லோரும் என்றால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். எல்லோரும் சேர்ந்தால் தான் நாம் வெற்றி பெற முடியும்.
பத்திரிக்கையாளர்கள் எப்போதும் எங்கள் கூட்டணி பலமிழந்து இருப்பதை போன்று கேள்விகளை முன்வைக்கிறீர்கள். ஆனால், திமுக கூட்டணியை பற்றி எந்தவொரு கேள்வியையும் எழுப்ப மறந்து விடுகிறார்கள். வரும் தேர்தலில் பாஜக-அதிமுக கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் முதன்மை கட்சியாக இருக்கும்" என்றார்.
தொடர்ந்து திருமாவளவன் பற்றி பேசிய அவர், "திருமாவளவன் திமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து இருப்போம் என்று கூறி வருகிறார். வேங்கைவயல் பிரச்சனையை பற்றி அவர் பேசுவது இல்லை. எந்த சமுதாய மக்களுக்காக கட்சி நடத்துகிறாரோ, அந்த சமுதாய மக்களுக்கு ஆதரவாகவும் அவர் பேசுவது இல்லை. எல்லா காலக்கட்டத்திலும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்காகவும், திமுகவுக்காகவும் தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்.
திருமாவளவனுக்கு மந்திரி சபையில் இடம் பெற வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது. ஆனால், வரும் தேர்தலில் அவர் கட்சிக்கு இரண்டு சீட்டை குறைத்து தர திமுக திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. காங்கிரஸ் கட்சியை பற்றி கேட்கவே வேண்டாம். அது தமிழகத்தில் இருக்கிறதா? இல்லையா? என்று கூட தெரியவில்லை. ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கும் மந்திரி ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை நிறைய இருக்கிறது. அது அனைத்துமே கனவாகவே இருக்கும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "அமித்ஷாவால் எங்களை தோற்கடிக்க முடியாது என்று தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறுகிறார். நாட்டின் 2-வது பெரிய இரும்பு மனிதர் அமித்ஷா. அம்பேத்கரே வேண்டாம் கூறியும் அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியினர் 370-வது சட்டப் பிரிவை கொண்டு வந்தார்கள். 75 ஆண்டு காலமாக யாராலும் தொட முடியாமல் இருந்த 370-வது சட்டப் பிரிவை எடுத்துக் காட்டியவர் அமித்ஷா. அவர் அனைத்தையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பார்" என்றார்.