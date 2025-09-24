களைகட்டிய நவராத்திரி! கொலுவாக கன்னியாகுமரி கண்ணாடி பாலம் - பார்வையாளர்கள் வியப்பு!
50 ஆண்டுகளாக கொலு வைப்பதற்கு எனது அம்மா மரகதம் தான் காரணம். கொலுவுடன் சேர்த்து நல்ல கலாச்சாரத்தையும் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம் என்கிறார் மாரியப்பன்.
Published : September 24, 2025 at 5:51 PM IST
- By இரா. மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: நவராத்திரியை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி கண்ணாடி பாலத்தை தத்ரூபமாக வடிவமைத்து கொலுவில் வைத்து அசத்தியுள்ளார் திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த மாரியப்பன்.
நாடு முழுவதும் நவராத்திரி பண்டிகை கோலாகலமாக தொடங்கியிருக்கிறது. இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான நவராத்திரியை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டிலும் பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் கொலு வைத்து சிறப்பித்து வருகின்றனர். இந்த பண்டிகையின் சிறப்பே 9 நாட்கள் அம்பிகை, பார்வதி, லட்சுமி, சரஸ்வதி போன்ற பெண் தெய்வங்களை போற்றி வழிபடுவது தான். இப்படி வழிபடுவதால் நீண்ட ஆயுள், ஆரோக்கியம், வீடு பேறு போன்றவற்றை அடையலாம் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை. நவராத்திரியின் இறுதி நாளில் தசரா பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
நவராத்தியும் கொலுவும்
முன்பெல்லாம் நவராத்திரி கொலுவில் விதவிதமான தெய்வங்களின் உருவங்களை மட்டுமே வைத்து வழிபட்டு வந்தனர். ஆனால் இப்போது காலம் மாற மாற தெய்வங்களைத் தாண்டி, அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருட்கள், வீட்டில் குழந்தைகள் விளையாடும் விளையாட்டு உபகரணங்கள், நாட்டின் அடையாளங்கள், அரசின் திட்டங்கள் என பலவற்றை தீமாகக் கொண்டு கொலு வைக்கின்றனர்.
அந்த வரிசையில் திருநெல்வேலியை சேர்ந்த மாரியப்பன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புது புது வகையான பொருட்களையும் தீம்களையும் தனது கொலுவில் அறிமுகப்படுத்தி வருகிறார். குறிப்பாக அந்தந்த ஆண்டில் புகழ் பெற்ற விஷயங்களை கொலு பொம்மையாக தயார் செய்து காட்சிக்கு வைப்பது தான் இவரின் தனிச்சிறப்பாகும்.
இந்த ஆண்டு இந்தியாவின் முதல் கண்ணாடி பாலமான கன்னியாகுமரி பாலத்தை தனது கொலுவில் தத்ரூபமாக செய்து வைத்துள்ளார். திருவள்ளுவர் சிலை அமைக்கப்பட்டு 25 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றதை சிறப்பிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்த கண்ணாடி பாலத்தை அமைத்தது. மாரியப்பன் அமைத்துள்ள இந்த கண்ணாடி பாலத்தை அந்த பகுதி மக்கள் ஆர்வத்துடன் வந்து கண்டு செல்கின்றனர்.
கன்னியாகுமரி கண்ணாடி பாலம்
இந்த ஆண்டு கொலுவில் கண்ணாடி பாலம் மட்டும் சிறப்பல்ல, மாரியப்பன் வீட்டு கொலுவே சிறப்பு தான் என்றனர் அங்குள்ள மக்கள். ஏனென்றால், கொலு வைப்பதில் மாரியப்பன் வீடு பொன்விழா கண்டுள்ளது. கடந்த 49 ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக கொலு வைத்து அசத்திய இவர், தற்போது 50-வது ஆண்டை சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்.
ஒரு அடுக்கு மாடி வீட்டில், கீழ்தளம், மேல்தளம் இரண்டிலுமே வரவேற்பறை, அலமாரிகள் என எங்கு பார்த்தாலும் கொலு பொம்மைகளாக காட்சியளிக்கின்றன. குறிப்பாக, மாடிக் கதவை திறந்ததுமே இடது புறத்தில் புகழ் பெற்ற கன்னியாகுமரி கண்ணாடி பாலத்தை மாரியப்பன் காட்சிப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். வெறும் பாலத்தை மட்டும் வைக்காமல் அதன் அருகே பிரம்மாண்ட திருவள்ளுவர் சிலையையும் வைத்திருந்தார். மேலும் அங்கு இருப்பது போல் பாறைகளின் மாதிரிகளையும் உருவாக்கி வைத்துள்ளார்.
பார்த்தவுடன் கன்னியாகுமரியில் இருப்பது போன்ற உணர்வை அளிக்கும் இந்த மாதிரியை, அக்கம் பக்கத்தைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் வந்து பார்த்து பிரமித்து செல்கின்றனர். மாரியப்பன் வீட்டு கொலுவை காண வந்திருந்த வினோதினி என்ற பெண் கூறுகையில், “கொலு என்றால் பொதுவாக சாமி சிலைகளை வைத்திருப்பார்கள். ஆனால் இந்த வீட்டில் கன்னியாகுமரி பாலத்தை தத்ரூபமாக வைத்திருக்கின்றனர். நேரில் பார்ப்பது போன்றே இருக்கிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் மத நல்லிணக்கத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையிலும் கொலு பொம்மைகள் வைத்துள்ளார். அதை பார்க்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்கிறது” என்றார்.
இது கொலு அல்ல - கண்காட்சி!
சங்கர வள்ளி என்பவர் கூறுகையில், “இந்த வீட்டில் மட்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வித்தியாசமான முறையில் கொலு பொம்மை வைப்பார்கள். வீடு முழுவதும் பொம்மைகள் நிறைந்திருக்கும். இதை கொலு என்று சொல்ல முடியாது, ஒரு கண்காட்சி என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஒன்பது நாளும் நிறையப் பேர் வந்து பார்த்து விட்டு செல்வார்கள். குறிப்பாக, குழந்தைகள் இந்த கொலுவை விரும்பி பார்ப்பார்கள். இந்த ஆண்டு கன்னியாகுமரி கண்ணாடி பாலத்தை அச்சு அசலாக செய்து வைத்துள்ளனர். எனவே மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வந்து பார்க்கிறார்கள்” என்றார்.
மதுமிதா என்பவர் கூறுகையில், “இந்த வீட்டில் 50-வது ஆண்டாக கொலு வைப்பதை அறிந்து பார்க்க வந்தேன். எனக்கு சொந்த ஊர் சேலம் மாவட்டம். ஆனால் அங்கு இது போன்று கொலு வைப்பதில்லை. பல்வேறு கலாச்சாரங்களையும் கொலுவில் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார். பார்க்கவே வியப்பாக இருக்கிறது. மனதுக்கு புதுவிதமான சிந்தனையை கொடுக்கிறது” என்று கூறினார்.
பொன்விழாவிற்கு காரணம் அம்மாதான்!
மாரியப்பனிடம் கொலு குறித்து கேட்ட போது, “ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுவிதமான சாமி சிலைகளை கொலுவில் வைத்து வருகிறோம். இந்த ஆண்டு மகராஷ்டிரா மாநிலம் ஷோலாப்பூரில் உள்ள மகாலட்சுமி அம்மனை நாட்டிலேயே முதன்முறையாக நாங்கள்தான் டிசைன் செய்து வாங்கி வைத்துள்ளோம்.
ஆண்டுதோறும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை முன்னிலைப்படுத்துவோம். இந்த ஆண்டு உலகமே பார்த்து வியந்த கன்னியாகுமரி கண்ணாடி பாலத்தை காட்சிப்படுத்தியுள்ளோம். கண்ணாடி, அட்டை, பேப்பர், பெவிகால் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி 30 நாட்களாக இரவு பகலாக கண் விழித்து இந்த கண்ணாடி பாலத்தை உருவாக்கினோம்” என்றார்.
கொலு வைப்பதில் பொன்விழா கண்டது குறித்து கேட்ட போது, “50 ஆண்டுகளாக கொலு வைப்பதற்கு எனது அம்மா மரகதம் தான் காரணம். கொலுவுடன் சேர்த்து நல்ல கலாச்சாரத்தையும் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம். மேலும் மத நல்லிணக்கத்தை போற்றும் வகையில் கிறிஸ்தவ கடவுள்களையும் கொலுவில் வைத்துள்ளோம்.
குறிப்பாக இயேசு கிறிஸ்து பெத்லகேம் மாட்டுத் தொழுவத்தில் பிறந்த காட்சி கொலுவில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இயேசு பிறக்கும் போது அரிக்கேன் விளக்கு இருந்ததால் எனது அம்மா வெளிநாட்டுக்கு சென்ற போது இதற்காக ஒரு பிரத்தியேக அரிக்கேன் விளக்கை வாங்கி வந்தார்” என்று கூறினார்.
மாரியப்பன் வீட்டு கொலு வெறும் பொம்மைகளாக மட்டும் இல்லாமல், மத நல்லிணக்கம் உள்ளிட்ட கருப்பொருளில் இருப்பதாலேயே பலர் வியப்புடன் வந்து பார்த்து செல்கின்றனர்.