மலேசிய மக்கள் விஜய்யை நடிகராக மட்டுமே பார்க்கிறார்கள்! மலேசிய எம்பி டத்தோ சரவணன் பேட்டி! - MSARAVANAN SPEECH

திமுகவின் இல்லம் தேடி கல்வி, இல்லம் தேடி மருத்துவம் உள்ளிட்ட அனைத்து திட்டங்களும் உலக தமிழர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது என டத்தோ சரவணன் தெரிவித்தார்.

மலேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டத்தோ சரவணன் பேட்டி
மலேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டத்தோ சரவணன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 25, 2025 at 5:54 PM IST

தஞ்சாவூர்: மலேசியா மக்கள் விஜய்யை நடிகராக மட்டுமே பார்க்கிறோம் என மலேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டத்தோ சரவணன் தெரிவித்தார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அரசப்பட்டு கிராமத்தில் ரூ: 39 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட சமுதாய கூடத்தை மலேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், மலேசிய இந்திய காங்கிரஸ் தேசிய துணைத் தலைவருமான டத்தோ சரவணன் திறந்து வைத்தார். முன்னதாக திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்த எம்பியை வரவேற்க இரண்டு கி.மீ தூரத்திற்கு பிளக்ஸ் பேனர்கள், மாவிளை தோரணங்கள் கட்டி, தாரை, தப்பாட்ட இசையுடன், வெடி வெடித்து கிராம மக்கள் வரவேற்று ஊர்வலமாக அழைத்து சென்றனர்.

பின்னர், அங்குள்ள கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு பின்பு புதிதாக கட்டப்பட்ட சமுதாயக் கூடத்தை மலேசிய எம்பி சரவணன், திருவையாறு தொகுதி எம்எல்ஏவும், தஞ்சை மாவட்ட திமுக செயலாளருமான துரை.சந்திரசேகரன் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, அனைவருக்கும் சமத்துவ விருந்தாக மட்டன் குழம்பு, சிக்கன் கிரேவி, மீன் வறுவல், இறால், முட்டை பொறியல் என சுடச்சுட ஆவி பறக்க அசைவ சாப்பாடு பரிமாறப்பட்டன.

மலேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டத்தோ சரவணன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சமுதாய கூடம் திறப்பு விழாவிற்கு பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த மலேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரவணன் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் பொறுப்பில் இருக்கக் கூடியவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றனர். மக்கள் நலத் திட்டங்கள் மூலம் உலகத் தமிழர்களை ஈர்க்கக் கூடிய நாடாக தமிழ்நாடு மாறியிருக்கிறது.

அதன் வாயிலாக தமிழகத்திற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற வேட்கையை இன்றைக்கு இருக்கிற அரசு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. மலேசியா தமிழர்கள் ஏராளமானோர் தமிழகத்தில் தொழில் செய்கிறார்கள். முதல்வர் ஸ்டாலின் மீது மலேசிய மக்கள் மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர், உலக அளவில் தமிழக முதல்வர் மீது நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் கல்விக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுவது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

இதையும் படிங்க: விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறையை முன்னிட்டு சிறப்பு பேருந்துகள்! அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் அறிவிப்பு!

உலகமே பொருளாதாரத்தில் மந்தமாக உள்ள நிலையில் தமிழகம் சிறந்த அளவில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. இல்லம் தேடி கல்வி, இல்லம் தேடி மருத்துவம் உள்ளிட்ட அனைத்து திட்டங்களும் உலக தமிழர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது என தெரிவித்தார்.

மேலும், தவெக தலைவர் விஜய் குறித்த கேள்விக்கு, மலேசியா மக்கள் விஜய்யை நடிகராக மட்டுமே பார்க்கிறோம் என்று கூறினார்.

