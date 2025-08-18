ETV Bharat / state

ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி: சானிடைசர் விற்பனைக்கு கிடுக்குப்பிடி - மதுரையில் அதிரடி! - MADURAI SANITIZER SALE ISSUE

மதுரையில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளில் சானிடைசர் பயன்பாடு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

மறைவிடங்களில் அமர்ந்து சானிடைசரை போதைக்காக அருந்துவோர் படம்
மறைவிடங்களில் அமர்ந்து சானிடைசரை போதைக்காக அருந்துவோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 7:57 PM IST

1 Min Read

மதுரை: கிருமிநாசினியாக பயன்படும் சானிடைசரை மதுவுக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தும் உடல் உழைப்பு தொழிலாளர்கள் குறித்த சிறப்பு செய்தி ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தில் அண்மையில் வெளியானதை அடுத்து குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் அதிரடியாக காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தினர்.

மதுரையின் மையப்பகுதியாக கருதப்படும் கோரிப்பாளையம், செல்லூர், ஆழ்வார்புரம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பெட்டி கடைகளில் கிருமிநாசினியாகப் பயன்படுத்தப்படும் சானிடைசர் விற்பனை அதிகரித்து வருவதாக தகவல் கிடைத்தது. இதனை அடுத்து களத்தில் இறங்கி விசாரணை செய்த போது, அடித்தட்டு உழைக்கும் கூலித் தொழிலாளர்கள் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் விற்கப்படும் மதுபாட்டில்களை வாங்க வசதியில்லாமல், இது போன்ற சானிடைசர் பாட்டில்களை வாங்கி, குடிக்கும் அதிர்ச்சி தகவல் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தில் வெளியானது.

போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் சேதுபதி மாதவன்
போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் சேதுபதி மாதவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், “என்னோட வருமானத்த விட கூலித் தொழிலாளர்கள் உடல் நலம்தான் முக்கியம்ங்க” என பெட்டிக்கடை உரிமையாளர் ஒருவரின் சமூக அக்கறையோடு கூடிய வேண்டுகோளை அடுத்து, மதுரை அரசு இராசாசி மருத்துவமனை மனநல மருத்துவர் கீதாஞ்சலி, சானிடைசரை குடிப்பதால் ஏற்படும் பல்வேறு உடல்நலக் கேடுகள் குறித்து விரிவான நேர்காணல் அளித்திருந்தார்.

இந்த செய்தி வெளியானதை அடுத்து, கடந்த சில நாட்களாக போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு காவலர்கள் குறிப்பிட்ட பகுதியில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். இது குறித்து போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் சேதுபதி மாதவன், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு தொலைபேசி வாயிலாக பிரத்தியேக தகவல் அளித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: தாய் விருதுநகரில்.. மகள் கோவையில்.. நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற சம்யுக்தா கிருபாளினிக்கு தனியார் கல்லூரியில் இடம்!

இது குறித்து அவர் கூறுகையில், சானிடைசரை ஆல்கஹாலாக பயன்படுத்தும் சில நபர்கள் எங்கள் தேடுதல் வேட்டையின் போது சிக்கினர். அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லி அனுப்பி வைத்தோம். மேலும், அந்த பகுதியில் உள்ள கடைகளில் சானிடைசர் வாங்க வரும் நபர்கள் குறித்து தொடர்ந்து கண்காணிக்க அறிவுறுத்தியுள்ளோம், என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், மதுரை மாநகரில் உள்ள பல்வேறு பள்ளி கல்லூரிகளில் போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வரும் நிலையில், ஒரு சில நாட்களில் இது குறித்த விரிவான நிகழ்ச்சிக்கும் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அதில் இந்த சானிடைசர் பயன்பாடு குறித்த நிகழ்ச்சியும் இடம் பெற உள்ளது. விற்பனை செய்யும் கடைக்காரர்களையும் இதில் பங்கேற்க அறிவுறுத்தியுள்ளோம், என்றும் தெரிவித்தார்.

மதுரை: கிருமிநாசினியாக பயன்படும் சானிடைசரை மதுவுக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தும் உடல் உழைப்பு தொழிலாளர்கள் குறித்த சிறப்பு செய்தி ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தில் அண்மையில் வெளியானதை அடுத்து குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் அதிரடியாக காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தினர்.

மதுரையின் மையப்பகுதியாக கருதப்படும் கோரிப்பாளையம், செல்லூர், ஆழ்வார்புரம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பெட்டி கடைகளில் கிருமிநாசினியாகப் பயன்படுத்தப்படும் சானிடைசர் விற்பனை அதிகரித்து வருவதாக தகவல் கிடைத்தது. இதனை அடுத்து களத்தில் இறங்கி விசாரணை செய்த போது, அடித்தட்டு உழைக்கும் கூலித் தொழிலாளர்கள் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் விற்கப்படும் மதுபாட்டில்களை வாங்க வசதியில்லாமல், இது போன்ற சானிடைசர் பாட்டில்களை வாங்கி, குடிக்கும் அதிர்ச்சி தகவல் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தில் வெளியானது.

போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் சேதுபதி மாதவன்
போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் சேதுபதி மாதவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், “என்னோட வருமானத்த விட கூலித் தொழிலாளர்கள் உடல் நலம்தான் முக்கியம்ங்க” என பெட்டிக்கடை உரிமையாளர் ஒருவரின் சமூக அக்கறையோடு கூடிய வேண்டுகோளை அடுத்து, மதுரை அரசு இராசாசி மருத்துவமனை மனநல மருத்துவர் கீதாஞ்சலி, சானிடைசரை குடிப்பதால் ஏற்படும் பல்வேறு உடல்நலக் கேடுகள் குறித்து விரிவான நேர்காணல் அளித்திருந்தார்.

இந்த செய்தி வெளியானதை அடுத்து, கடந்த சில நாட்களாக போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு காவலர்கள் குறிப்பிட்ட பகுதியில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். இது குறித்து போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் சேதுபதி மாதவன், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு தொலைபேசி வாயிலாக பிரத்தியேக தகவல் அளித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: தாய் விருதுநகரில்.. மகள் கோவையில்.. நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற சம்யுக்தா கிருபாளினிக்கு தனியார் கல்லூரியில் இடம்!

இது குறித்து அவர் கூறுகையில், சானிடைசரை ஆல்கஹாலாக பயன்படுத்தும் சில நபர்கள் எங்கள் தேடுதல் வேட்டையின் போது சிக்கினர். அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லி அனுப்பி வைத்தோம். மேலும், அந்த பகுதியில் உள்ள கடைகளில் சானிடைசர் வாங்க வரும் நபர்கள் குறித்து தொடர்ந்து கண்காணிக்க அறிவுறுத்தியுள்ளோம், என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், மதுரை மாநகரில் உள்ள பல்வேறு பள்ளி கல்லூரிகளில் போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வரும் நிலையில், ஒரு சில நாட்களில் இது குறித்த விரிவான நிகழ்ச்சிக்கும் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அதில் இந்த சானிடைசர் பயன்பாடு குறித்த நிகழ்ச்சியும் இடம் பெற உள்ளது. விற்பனை செய்யும் கடைக்காரர்களையும் இதில் பங்கேற்க அறிவுறுத்தியுள்ளோம், என்றும் தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADURAI SANITIZER SALESANITIZER DRINK ISSUEசானிடைசர் விற்பனைபோதைப் பொருள் தடுப்புMADURAI SANITIZER SALE ISSUE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.