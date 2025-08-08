திருநெல்வேலி: தமிழக முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் காரின் பதிவெண்ணில் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு பிரச்சார வாகனம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பாஜக நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். குறிப்பாக, பாஜகவின் பூத் கமிட்டியை வலுப்படுத்தும் பணிகள் கட்சி நிர்வாகிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், பூத் கமிட்டியை வலுப்படுத்தும் விதமாக மாநில மாநாடும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, முதல் மாநாடு நெல்லை மாவட்டத்தில் வரும் 17ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது. அதைத்தொடர்ந்து, நயினார் நாகேந்திரன் தமிழக முழுவதும் விரைவில் சுற்றுப்பயணம் துவங்கவுள்ளார். இதற்காக அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாஜக முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் ஐயப்பன் என்பவர் பிரத்யேகமாக பிரச்சார வாகனம் ஒன்றை தயார் செய்து, அதை நயினார் நாகேந்திரனுக்கு கொடுப்பதற்காக திருநெல்வேலியில் உள்ள பாஜக மாவட்ட அலுவலகத்திற்கு எடுத்து வந்தார்.
அந்த வாகனத்தின் எண் 4777 என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதே எண் கொண்ட வாகனத்தைத்தான் முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரும் பயன்படுத்தி வந்தார். இதனையறிந்த நயினார் நாகேந்திரன், உடனடியாக அந்த வாகனத்தில் கட்சிக்கொடியை மாட்டி, மாலை அணிவித்து, தானே ஓட்டிப் பார்த்தார்.
எம்ஜிஆரால் ஈர்க்கப்பட்டு அரசியலுக்கு வந்த நயினார் நாகேந்திரன், ஜெயலலிதாவின் அமைச்சரவையில் 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றினார். ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதிமுகவிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்தார்.
தற்போது பாஜக மாநிலத் தலைவராக இருந்தாலும், பெரும்பாலானோரால் அதிமுக முகமாகவே பார்க்கப்படுகிறார். அதனை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொண்ட இவர், 2024ஆம் ஆண்டு தேர்தல் பிரச்சாரங்களில்கூட எம்ஜிஆர் பாடல்களை ஒலிக்கவிடுவது, அவருடைய டயலாக்குகளை பேசி மக்களை ஈர்ப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டார்.
தற்போது தென் மாவட்டங்களில் அதிமுக வாக்குகளை பாஜக பக்கம் ஈர்ப்பதற்காகவும், அதிமுகவுடன் மீண்டும் இணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காகவுமே நயினார் நாகேந்திரனை பாஜக தலைவராக நியமித்திருப்பதாக சொல்லப்படும் நிலையில், தற்போது எம்ஜிஆரின் கார் எண்ணிலேயே தனது பிரச்சார வாகன எண்ணை தயார் செய்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.
