முதல்வரிடம் இருந்துதான் தமிழகம் அவுட் ஆஃப் கன்ட்ரோல்: நயினார் நாகேந்திரன் பதிலடி! - NAINAR NAGENDRAN

நம் கூட்டணிக்கு பெருகும் மக்கள் ஆதரவை கண்கூடாக பார்க்க முடிவதால், இந்த விஷயத்தில் திமுகவின் பயமும், பதற்றமும் நியாயமானதுதான். ஆகவேதான், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மேடைக்கு மேடை நம் வலிமை மிகுந்த கூட்டணியை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்.

உண்மையில், முதலமைச்சரிடம் இருந்து தமிழகம்தான் out of control-இல் உள்ளது. சட்டம்-ஒழுங்கு, போதை கலாச்சாரம், ஊழல், சாதிய மோதல்கள், சமூக சீர்கேடு, விலைவாசியால் பாதிக்கப்பட்ட வாழ்வாதாரம், ஒழுக்கமின்றி நடந்து கொள்ளும் அமைச்சர்கள் என தமிழகததில் out of control-இல் நடக்கும் விஷயங்களின் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது.

ஆக, இத்தனை விஷயங்கள் முதல்வரின் out of control-இல் இருக்கும்போது, தமிழகம் டெல்லிக்கு out of control என்று அவர் கூறுவது நகைப்புக்குரியதாக உள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல், நம் வெற்றிக் கூட்டணி குறித்து முதல்வர் எவ்வளவு வெறுப்பை விதைத்தாலும், வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக அரசை நாம் வீழ்த்தியே தீருவோம் என தனது பதிவில் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

முதல்வருக்கு அழகல்ல: முன்னதாக, திண்டுக்கலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரனிடம்,ஆளுநரை தபால்காரர் என முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியது குறித்து கேள்வியெழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "ஆளுநர் என்பவர் மத்திய மாநில அரசுகளின் அங்கீகாரம். அப்படிப்பட்ட ஆளுநரை தபால்காரர் எனக் கூறுவது முதலமைச்சருக்கு அழகல்ல" எனத் தெரிவித்தார்.

