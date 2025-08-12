சென்னை: தாய் மொழி கல்வி, தமிழ் வழி என்றெல்லாம் பேசுகின்றனர், ஆனால் தொடக்கப் பள்ளிகளில் முதலில் ஆசிரியர்களே இல்லை என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
தியாகராய நகரில் உள்ள தாமஸ் சாலையில் நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்பு பகுதியில் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு திரங்கா யாத்திரை என்கிற பெயரில் மூவர்ண கொடியையும், கைவினைப் பொருட்களையும் பொது மக்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”பாஜக சார்பில் சுதந்திர தினத்தை வீடுதோறும் 15 நாட்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்று அகில இந்திய தலைமை முடிவெடுத்தது. தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு எப்போது முக்கியத்துவம் கொடுப்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பாத பூஜை செய்தவர் பிரதமர் மோடி. தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு எங்கள் ஆதரவு தொடர்ந்து இருக்கும்.
திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்ததில் எதையாவது நிறைவேற்றி இருக்கிறார்களா? 2021ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த பின் அனைத்து குடும்ப பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் என்றார்கள். நாடாளுமன்றத் தேர்தல் வரும் போது தான் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார்கள். தேர்தல் வாக்குறுதிகளை எதை நிறைவேற்றினார்கள். மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை சொந்த கட்சி வேலைக்காக பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். உதாரணமாக ககன் தீப் சிங் பேடி, ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோரை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். நீதிமன்றத்திலேயே ஸ்டாலின் பெயர் இருக்கக்கூடாது என்று கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் தான் இந்த ஆட்சி உள்ளது” என்றார்.
207 தொடக்க பள்ளிகள் மூடப்பட்டதாக வெளியான தகவல் குறித்து கேட்ட போது, ”தாய் மொழி கல்வி, தமிழ் வழி என்றெல்லாம் பேசுகின்றனர். ஆசிரியர்களே முதலில் தொடக்கப் பள்ளிகளில் இல்லை. அதனால் தான் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்வது குறைந்துள்ளது. ஆதிதிராவிடர் பள்ளிகளில் 30,000 குழந்தைகள் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. தமிழ்நாடு பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி திறன் வெகுவாக பின்னோக்கி செல்கிறது என்று ஒரு ஆய்வறிக்கை சொல்கிறது” என்றார்.
பாஜக வாக்கு திருட்டு செய்திருப்பதாக தமிழக முதலமைச்சர் குற்றச்சாட்டு குறித்து பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், ”தேர்தல் ஆணையம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட செயல்பாடு கொண்டது. பாஜகவினர் யாரும் சென்று எதிலும் தலையிட முடியாது. அந்த மாநிலத்தில் மொத்த வாக்காளர்களில் 60 லட்சம் வாக்காளர்கள் இல்லை, 20 லட்சம் வாக்காளர்கள் இறந்து விட்டார்கள், 30 லட்சம் வாக்காளர்கள் வெளி ஊர்களில் உள்ளார்கள்” என கூறினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து ஆணவப் படுகொலைகள் குறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், “ஒரு நாளைக்கு நான்கு முதல் ஐந்து படுகொலைகள் நடக்கின்றன. காரணம் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லாதது தான், போதைப்பொருள் பழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. அனைத்து இடங்களிலும் கஞ்சா உள்ளது. சிங்கப்பூரிலிருந்து ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு கொண்டு வரப்பட்ட கஞ்சா விமான நிலையத்தில் பிடிபட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு எங்கும் சரியாக இல்லை.
இதனிடையே விமான நிலையம் மத்திய அரசு கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறது என்று கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், சின்ன சின்ன கிராமங்களுக்கு கூட கஞ்சா பழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. தமிழ்நாடு காவல் துறை தான் இதனை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். யாருக்காக கொண்டு வருகிறார்கள் என்று தான் பார்க்க வேண்டும். விமான நிலையம் என்றால் எல்லாவற்றையும் மத்திய அரசு பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது” என்றார்.
தாயுமானவன் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறித்து கேட்ட போது, “ஆட்சிக்கு வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. இப்போது கொண்டு வரும் திட்டங்களில் நான்காண்டுகள் முன்பே செய்திருக்க வேண்டியது தானே, இதனை முன்பே செய்ய வேண்டும். திமுக தோல்வி பயத்தில் இருக்கிறது. நிச்சயமாக அவர்கள் கூட்டணி 200 இடங்களில் தோற்கும் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது. தோல்வி பயத்தில் திமுகவினர் திட்டங்களையும் அறிவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றனர்” என்றார்.
இதையும் படிங்க: "சீமானுடனான சந்திப்பில் அரசியல் இல்லை" - தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விளக்கம்!
பாஜக பூத் கமிட்டி மாநாடு குறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், “பாஜக பூத் கமிட்டி மாநாடு முதலில் 5 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை எடுத்து இருக்கிறோம். திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர், நாகர்கோவில் ஆகிய நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில், 30 சட்டமன்ற தொகுதிகள் வருகின்றன. திருமங்கலம், திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிகளை தவிர்த்து 28 தொகுதிகளில் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி மாநாடு நடத்தப்படவுள்ளது. தேர்தலுக்கு பணியாற்றுவது குறித்து அறிவுறுத்தல் வழங்கி உள்ளோம். கோயம்புத்தூர், மதுரை, திண்டிவனம் போன்ற இடங்களில் அடுத்த கட்டமாக பூத் கமிட்டி கூட்டம் நடைபெறும்” எனத் தெரிவித்தார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.