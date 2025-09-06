ETV Bharat / state

டிடிவி தினகரன் கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கு நான் பொறுப்பேற்க முடியாது - நயினார் நாகேந்திரன் பதிலடி

எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டுமே திமுகவை வீழ்த்த முடியும் என்று நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 6, 2025

கோயம்புத்தூர்: டிடிவி தினகரன் சொல்லும் குற்றச்சாட்டுக்கு நான் பொறுப்பல்ல; அவர் எதற்காக அப்படி பேசினார் என்று எனக்கு தெரியாது என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் ஈச்சனாரி பகுதியில் பாஜக தெற்கு மாவட்ட நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனை கூட்டம் இன்று (செப்.6) நடைபெற்றது. இதில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழக பாஜக பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், “ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியதற்கு நான் தான் காரணம் என டிடிவி தினகரன் எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஒரு இடத்தில் கூட யாரும் வேண்டாம் என்று நான் கூறியது கிடையாது. எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டுமே திமுகவை வீழ்த்த முடியும் எனக் கூறி வருபவன் நான். அப்படியிருக்கையில், டிடிவி தினகரன் கூறும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நான் பொறுப்பேற்க முடியாது.

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன் இருந்தார். அதற்கு முந்தைய சட்டமன்றத் தேர்தலில் 165 இடங்களில் போட்டியிட்டு 2% வாக்குகளையே அவர் வாங்கினார். ஆனால், நாங்கள் யாரையும் குறை சொல்லவில்லையே. அப்படி குறை கூற வேண்டிய அவசியமும் எங்களுக்கு இல்லை.

டிடிவி தினகரன் எதனால், இப்படி சொல்கிறார் எனத் தெரியவில்லை. அவர் (ஓபிஎஸ்) சொல்லி இவர் பேசுகிறாரா? என்பதும் தெரியவில்லை. இருந்தாலும், டிடிடி சொல்லும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு என்னால் பொறுப்பேற்க முடியாது.

செங்கோட்டையன் மீது அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்த நடவடிக்கை என்பது உட்கட்சி விவகாரம். ஆகையால், உட்கட்சி பிரச்சினை குறித்து என்னால் கருத்து கூற முடியாது. எப்போதுமே, அடுத்த கட்சி விவகாரத்தில் பாஜக தலையிடாது.

நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

டிடிவி தினகரன், ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை கூட்டணியில் இருந்து நாங்கள் எப்படி வெளியே போக சொல்ல முடியும்? அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்தால்தான் திமுகவை வீழ்த்த முடியும். திமுகவை வீழ்த்த வேண்டாம் என்று நினைத்தால் அது அவர்களின் விருப்பம். இதனைத்தான் ஆரம்பத்தில் இருந்து நான் சொல்லி வருகிறேன்” எனக் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: ''எம்ஜிஆர் என்னிடம் சொன்னது இது தான்'' - செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக சசிகலா அறிக்கை!

மேலும் பேசிய அவர், “வெளியில் சென்றவர்களை மீண்டும் ஒருங்கிணைக்க முயற்சிப்பது, கூட்டணி அமைப்பது குறித்து பாஜக தலைமை முடிவு செய்யும். அரசியலில் எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை. திமுக மீண்டும் வரவேண்டாம் என நினைத்தால் டிடிவி தினகரனும், ஓபிஎஸ்ஸும் எங்கள் கூட்டணிக்கு நிச்சயம் வர வேண்டும். தேர்தலுக்கு இன்னும் 8 மாதம் உள்ளது. விமர்சனங்களை தாங்கினால்தான் வளர முடியும். கண்டிப்பாக அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்க முயற்சி செய்வோம்” என்றார்.

முன்னதாக, மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிடிவி தினகரன், “அண்ணாமலை இருந்த வரை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை சரியாக கையாண்டார். தற்போது, நயினார் நாகேந்திரன் சரியாக கையாளவில்லை” எனக் கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது.

